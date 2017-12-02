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02 Aralık 2017 21:29

Tudor’un büyük takımlara karşı kabusu sürüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş’a mağlup olmasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadıkları 8.

Tudor’un büyük takımlara karşı kabusu sürüyor

02 Aralık 2017 21:29

maçtan da galibiyet alamadı.


Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Igor Tudor açısından da büyük önem taşıyan derbiden alınan mağlubiyetle, Hırvat çalıştırıcının büyük takımlara karşı galip gelememe serisine devam etti. Bu müsabaka öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile ligde toplam 7 kez mücadele eden Tudor, 6 kez mağlup olurken, 1 beraberlik almıştı. Bu yenilgi ile Igor Tudor, bu takımlara karşı 7. mağlubiyetini aldı.


Tudor, Galatasaray’ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı oynadığı maçların sonuçları şöyle:



2016-2017


Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1


Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0


Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0


Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1



2017-2018


Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1


Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1




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