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18 Kasım 2017 21:53

Tudor’un büyüklere karşı galibiyeti yok

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 7 Süper Lig maçında 6 kez mağlup olurken, 1 de beraberlik aldı.

Tudor’un büyüklere karşı galibiyeti yok

18 Kasım 2017 21:53


Galatasaray’ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor’un büyük takımlara karşı şansı tutmuyor. Tudor, geçtiğimiz sezonun 21. haftasında geçtiği takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda galibiyet alamayan Tudorlu sarı-kırmızılılar, 6 kez mağlup oldu, 1 de beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 15 golde kalesini kapatamazken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. En farklı mağlubiyetleri de Başakşehir karşısında 4-0 ve 5-1’lik skorlarla aldı. Tek beraberliği de bu sezon Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerabahçe karşısında elde etti.




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