Tudor’un büyüklere karşı galibiyeti yok

Galatasaray’ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor’un büyük takımlara karşı şansı tutmuyor. Tudor, geçtiğimiz sezonun 21. haftasında geçtiği takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda galibiyet alamayan Tudorlu sarı-kırmızılılar, 6 kez mağlup oldu, 1 de beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 15 golde kalesini kapatamazken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. En farklı mağlubiyetleri de Başakşehir karşısında 4-0 ve 5-1’lik skorlarla aldı. Tek beraberliği de bu sezon Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerabahçe karşısında elde etti.