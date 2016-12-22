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22 Aralık 2016 15:18

TÜFAD Avrupa’dan anlamlı kampanya

TÜFAD Avrupa’dan anlamlı kampanya

22 Aralık 2016 15:18

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Avrupa Şubesi, “Türkiye için döviz kampanyası” başlattı. "Antalya’ya kampa gidiyoruz” adıyla kampanya başlatan ve bu kampanyayı Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bulunan TÜFAD Avrupa Şubesi’nde yaptıkları basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran TÜFAD’ın öncelikli hedefi gurbette bulunan Türk takımları olacak.
TÜFAD, Avrupa’da başlattığı bu kampanya ile Avrupa Ligleri’nde mücadele eden yaklaşık 500’e yakın Türk takımının devre arasında kamplarını, Türkiye’nin turizm cenneti olan Antalya’da yapmasını amaçlıyor. TÜFAD Avrupa Şubesi Başkanı Abdülkadir Demirdöven başlattıkları bu kampanyaya tüm takımların ilgi gösterdiğini ve olumlu yaklaştıklarını belirterek, “Avrupa’da profesyonel ve amatör liglerde mücadele eden takımlarımıza yönelik liglere verilen arada takımların kamplarını Antalya’da yapmaları için çağrıda bulunduk. Buradaki temel amacımız sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan kampanyaya destek vermek ve ülkemize bu yapılacak kampanya ile biraz olsun döviz girdisi sağlayarak turizmi canlandırmak yatıyor” ifadelerini kullandı.

Takımlardan büyük destek
TÜFAD’ın bu anlamlı kampanyasına Avrupa’da başta Almanya olmak üzere yaklaşık 500’e yakın Türk takımının büyük destek verdiğini söyleyen Abdülkadir Demirdöven, “Sadece Almanya’da sistemimize kayıtlı 317 amatör Türk takımı var. Buna Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İsviçre ve Danimarka liglerinde boy gösteren Türk takımları da eklendiğinde sayı 600’ü bulacak diye umut ediyorum” dedi.

Fırat: "Bu proje ile en güzel cevabı vereceğiz"
Asbaşkan Engin Fırat ise, birlikteliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımızın olduğu bugünlerde başlatılan bu kampanya ile yurt dışında yaşayan ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Türkler’den destek vermesini beklediklerini dile getirerek, “Tüm Türkler’i kendi imkanları doğrultusunda ülkemize ve ülke ekonomisine katkı vermeye davet ediyoruz. Sahadaki mücadeleyi Türk ekonomisine kazandırmak için çaba sarf ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Sporda da bu kampanya ile Türkiye’ye katkı sunmaya çalışacağız. Avrupa takımlarının devre arası rezervasyon iptallerinin verdiği zararı bu şekilde domine etmeye çalışacağız. Bu örnek proje ile Türkiye’deki huzur ortamını bozmak isteyenlere en güzel cevabı vermiş olacağız. Bu kampanyanın öncelikli hedefinde Avrupa’da mücadele eden Türk takımları olsa da, rezervasyonlarını iptal eden Avrupalı kulüpler ile de temaslarımız sürecek" diye konuştu.
Asbaşkan Engin Fırat, Avrupa TÜFAD’ın başlattığı bu kampanyaya TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber’in de tam destek verdiğini sözlerine ekledi.



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