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11 Temmuz 2017 11:15

TÜGİK’ten Katar çıkarması öncesi ziyaret

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Türkiye-Katar ekonomik ölçekle işbirliğini geliştirebilmek amacıyla Katar’a yapacağı ziyaret öncesi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Katar Büyükelçisiyle temaslarda bulundu.

TÜGİK’ten Katar çıkarması öncesi ziyaret

11 Temmuz 2017 11:15



TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Akboz, Genel Başkan Yardımcısı Şanser Kadoğlu, Genel Sekreter Tanzer Polat Yılmaz, Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Reha Yereşen, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özdemir’den oluşan bir heyetle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan "Katar İş Gezisi" programı hakkında detayları istişare etmek üzere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve Katar Büyükelçisi Salem Mübarek El-Şafi’yi ziyaret ederek iki ülke arasında daha güçlü bir işbirliği geliştirmek için temaslarda bulundu.


Yapılan ziyarette, TÜGİK heyetinin iki ülke arasında ekonomik ölçekle işbirliği geliştirebilmek amacıyla Katar’a yapacağı ziyaretin koordinasyonu üzerinde duruldu. Dost ve akraba Körfez ülkeleri arasında baş gösteren siyasi kriz süresince itidalin ve diplomatik çabaların sürmesi yönünde görüş belirleterek Katar halkının süreçten zarar görmemesinden yana tavır sergileyen TÜGİK tarafından, Türkiye ve Katar arasındaki dostluğu pekiştirmek ve yıllardır başarılı bir şekilde sürdürülen ilişkileri kesintiye uğratmamak amacıyla yapılan ziyaret, bu yönde çok önemli gelişmelere sahne oldu. Türkiye- Katar arasındaki ekonomik işbirliğinin zenginleştirilerek sürdürülebilir bir nitelik kazanması amacıyla gerçekleştirilen temaslar sonuç gösterdi. Önümüzdeki Ağustos ayı başlarında farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının katılımıyla Katar’a ziyaret gerçekleştirilecek. Türkiye’nin sürdürdüğü ekonomik ve siyasi politika çerçevesinde gerçekleştirilecek ziyaretin, her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin bir neticesi olarak ülke ekonomilerine katma değer sağlanması bekleniyor.




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