TÜGVA'nın düzenlediği Genç Yönetici Okulunda ilk dersi Bakan Turhan verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği Genç Yönetici Okulunun açılışına katıldı. Bakan Turhan, okulun ilk dersini vererek gençlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği Genç Yönetici Okulunun açılışı Eyüp Sultan'daki genel merkez binasında yapıldı. Açılış etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de katıldı. Açılış konuşmalarının ardından gençlere ilk dersi Bakan Turhan verdi.

Bakan Turhan, konuşmasında dünyada Müslümanların terörist kavramıyla damgalamaya çalıştıklarına dikkat çekerek, "Birileri Müslüman adı altında terörist yetiştiriyor, 'tüm Müslümanlar teröristtir' diye hepimizi yaftalıyorlar. Bir doktor hastanede yanlış tedavi uyguluyor, bütün doktorlar yaftalanıyor. Doğru değil bunlar. Bir kişi bir ahlaki suç işliyor, ailesi, kardeşi, eşi dostu bundan nasibini alıyor. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Üstlendiğimiz sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olmamız lazım” diye konuştu.

Bakan Turhan, 'Mega Projelerin Tasarım Sürecinde Proje Yönetimi' başlığıyla ilk dersinde öğrencilerin sorularına da yanıt verdi. Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Turhan, “İhaleye çıkacağız hedefimiz o” şeklinde konuştu.

Şantiyelerin 4 yıldızlı otel konforunda olacağını dile getiren Bakan Turhan, “Biz gençliğimizde şantiyelerde çalışırken, barakalarda çalıştık. Şimdiki şantiyeler en az dördüncü sınıf otel konforunda olacak. Sıcak suyu olacak, bir odada 3-4 kişiden fazla yatmayacak. İşçiler için konuşuyorum, mühendisler zaten şantiye ortamında kendilerine gerekli konforu sağlıyor. İşçimiz de bunu istiyor artık” ifadelerini kullandı.

Gençlere hitap eden Bakan Turhan, "Bizim ülkemizde biliyorsunuz çevreyle ilgili sivil toplum örgütleri bazı projeleri çok yakından takip ederler. Bunların yapılmasını, kötü niyetlilerin geciktirmek için, iyi niyetlilerin de katkı sağlamak için proje üzerinde devamlı gözleri vardır. Bunlarla ilgili konuları takip etmesi için hem iş güvenliği bilimi ki bu da yasalarımızda 50 kişiden fazla çalışanı olanlar iş güvenliği uzmanı bulundurması gerekiyor. O sizin kendi içi denetiminiz olarak ayrıca iş güvenliği uzmanları, idari kademelerde gelip çalışmalarını yaparlar. Ama buradaki öz denetim ihmal etmemek lazım. Yaptığımız işin doğru yapıldığını, projesine uygun yapıldığını, hukukuna uygun yapıldığını, maliyetlerine uygun olarak yapıldığını mutlaka bir büyük proje yöneticisi etmesi lazım” açıklamalarında bulundu.