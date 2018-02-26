Tuluhan Tekelioğlu’nun “Yapabilirsin” adlı yeni kitabı raflarda

Tuluhan Tekelioğlu’nun cesur, güçlü ve üretken dokuz kadının hikâyelerini anlatan “Yapabilirsin" adlı yeni kitabı raflarda yerini aldı

Kendi hayatının iplerini eline almış; cesur, güçlü ve üretken dokuz kadının hikâyesi Tuluhan Tekelioğlu’nun “Yapabilirsin" adlı yeni kitabında bir araya geldi. Karakarga Yayınları’ndan 176 sayfa olarak çıkan kitapta kendisine dayatılanı değil, kendi seçtiği hayatı yaşayan ve geleneksel rollerden sıyrılmış kadınların ilham veren başarı hikâyeleri yer alıyor.

Belgeselde yer alan kadınlar ve öyküleri kısaca şöyle:

"-2016 Paralimpik Olimpiyatları’nda dünya rekoru kırarak halter şampiyonu olan Nazmiye Muslu Murat,

-Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu kuran ve kadına karşı şiddet sorununu anlatan “Yün bebek” filmini yazıp yöneten Ümmiye Koçak,

-Hemşirelik okurken İstanbul Hukuk Fakültesi’ni kazanan ve bugün Türkiye’nin en çok tanınan avukatları arasında yer alan Altın Mimir,

-Ev hanımıyken girişimciliğe başlayan ve kaz yemeğini turizme kazandıran Nuran Özyılmaz,

-Ailesinin itirazlarına rağmen Türkiye’nin ilk kadın F16 pilotu olan Berna Şen Özmen,

-2010 yılında “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”nu kuran Gülsüm Kav,

-Adıyaman Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olan ve engelli öğrencilerin de içinde bulunduğu 400 kişilik bir orkestra kuran Ece Apaydın,

-Zeytin toplayarak geçimini sağlayan ve köy evlerinin dış cephelerine graffiti yapan Nuran Erden,

-Türkiye’de üretimi olmayan propolisi kendi temin eden ve Türkiye’nin ilk yerli propolisini bir dünya markası haline getirmek için SBS Bilimsel BioÇözümler’i kuran Aslı Elif Tanuğur".