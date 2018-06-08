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08 Haziran 2018 11:15

Tümay Özokur’un Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın kitabı raflarda

Vazgeçmeyenlerin ve vazgeçmesi gerektiği yeri bilenlerin kitabı, Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın, kitapçılarda yerini aldı.

Tümay Özokur’un Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın kitabı raflarda

08 Haziran 2018 11:15


Tümay Özokur’un tecrübelerini paylaştığı Destek Yayınları’ndan çıkan Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın adlı kitabı okuyucunun beğenisine sunuldu.


Yirmi yıldır sinema ve dizi sektöründe oyuncu menajeri ve eğitmeni olarak hizmet veren Tümay Özokur’un, birikimlerinden derleyerek kaleme aldığı Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın, hem oyuncu adaylarına motivasyon ve bilgi kaynağı olarak rehberlik edecek hem de hayatının oyuncusu olarak kalmak isteyenlere mutlu ve başarılı olmanın kapılarını aralayacaktır.




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