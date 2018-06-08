Tümay Özokur’un Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın kitabı raflarda

Tümay Özokur’un tecrübelerini paylaştığı Destek Yayınları’ndan çıkan Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın adlı kitabı okuyucunun beğenisine sunuldu.

Yirmi yıldır sinema ve dizi sektöründe oyuncu menajeri ve eğitmeni olarak hizmet veren Tümay Özokur’un, birikimlerinden derleyerek kaleme aldığı Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın, hem oyuncu adaylarına motivasyon ve bilgi kaynağı olarak rehberlik edecek hem de hayatının oyuncusu olarak kalmak isteyenlere mutlu ve başarılı olmanın kapılarını aralayacaktır.