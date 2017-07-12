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12 Temmuz 2017 15:51

TÜMSİAD Başkanı Doğan: “15 Temmuz’un birinci yılında ekonomik istikrar sürüyor”

TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, GENÇ-KON ve Mostar Gençlik Federasyonu 15 Temmuz’un 1’nci yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı vermek üzere bir araya geldi.

TÜMSİAD Başkanı Doğan: “15 Temmuz’un birinci yılında ekonomik istikrar sürüyor”

12 Temmuz 2017 15:51

15 Temmuz’un ülke ve toplum tarihi açısından bir milat olduğunun altı çizildi.



Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Semerkand Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Bahadıroğlu, Beşir Derneği Başkanı Cevdet Şanlı, GENÇ-KON Başkanı Ahmet Sözbilir ve Mostar Gençlik Federasyonu Başkanı M. Raşit Güngör 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen bir yılı değerlendirdiler.


Toplantıda, hedeflenenin aksine ekonomik istikrarın güçlenerek arttığını belirten TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Toplumun temsil kabiliyeti olan hiçbir kesiminde meşruiyet bulmayan bu kara gece bizim ışığımız olacak” dedi.


“Milli egemenlik ve bağımsızlığımız hedef alındı”


15 Temmuz darbe girişiminin, geçmiş darbelerle karşılaştırıldığında “Emsali görülmemiş bir ihanet” olduğunu söyleyen Doğan, “15 Temmuz 2016’da yakın tarihimizin en büyük ihaneti olan darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ, milli egemenlik ve bağımsızlığımızı doğrudan hedef almıştır. Milli birlik ve beraberliğimizi parçalamayı; istikbal ve istiklalimizin teminatı olan gönüllü teşekküllerimizi yıpratmayı arzulamıştır. Milletimizin birbirine güvenini sarsmak, sahih İslam anlayışını ve irfan geleneğimizi bozmak için uğraşmıştır ” dedi.


“Darbe girişimi krize yol açmadan engellendi”


15 Temmuz’da başaramadıkları Türkiye Cumhuriyeti’ni işgal etme teşebbüsünü, daha sonra ekonomi üzerinde, kur ve mali politikalarda da denemeye kalktıklarını dile getiren Doğan, "‘Dünya beşten büyüktür’ sloganıyla adeta bütün mazlum milletlere özgüven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olan ülkemiz, dünyada en büyük 18, Avrupa’da ise (Rusya dahil) ilk 8 ekonomiden biridir. Bu büyümeyi hazmedemeyenlerin uzun yıllardan beri planladıkları ve geçen yıl tatbike çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olunca bu sefer döviz kuru ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları eliyle ekonomik, sosyal ve diğer yolları deneyerek ülkemizi yıpratma girişiminde bulunmuşlardır, bulunmaya da devam etmektedirler’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.




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