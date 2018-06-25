İstikrarın devam ediyor olması projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek” dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklandı. Seçim sonucuyla ilgili açıklama yapan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Milletine ve devletine sahip çıkan halk, doğru bir kararla tercihini yaptı. Dün milletimiz yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemine evet demişti, bu gün de kararlılığını gösterdi. Seçim sonuçlarından oldukça memnunuz, istikrarın devam ediyor olması beraberinde güçlü bir Türkiye’nin yolunu açacaktır” dedi.

“Artık daha çok çalışmalıyız”

Hükümetimizden özellikle iş adamlarına yönelik çalışmaların artmasını ivedilikle bekliyoruz diyen Doğan; “Bu sonuç ile birlikte üretmekle ilgili engellerin çoğu kalkmış olacak. İstikrarın devam ediyor olması projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. TÜMSİAD olarak iktidarın sürüyor olmasını, isabetli bir karar olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra adımlarımızı daha rahat atacağımıza inanıyor ve bir an önce ekonomik düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.