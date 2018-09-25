Tunus, Türk yatırımcı için bürokrasiyi azalttı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği Tunus Ülke Gününde bazı bürokrat ve sanayicilerin katılımıyla iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin artırılması görüşüldü. İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, “Türkiye-Tunus ticaret hacmi 2017 yılında 1,1 milyar dolar oldu. Bu rakam gerçek potansiyelin oldukça altında. Karşılıklı diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi, ikili ilişkilere katkıda bulunacak” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi ve ticaret hayatına katkı yapmak amacıyla farklı ülke ve kültürleri tanıma fırsatı sunan 'Ülke Günleri' kapsamında Tunus'u ele aldı. Türkiye ve Tunus arasındaki ticaret ve yatırım hacminin artırılmasının hedeflendiği Tunus Ülke Günü toplantısına İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Tunus Ankara Büyükelçisi Mohamed Faycal Ben Mustapha ile bazı bürokrat ve çok sayıda sanayici katıldı.

Özhamaratlı, konuşmasının başında İSO'nun 65 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en eski ve en büyük sanayi odası olduğunu, 19 binden fazla üyesi ile Türkiye'de imalat sanayinin yaklaşık yarısını temsil ettiğini vurgulayarak "Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük 500 sanayi kuruluşunun yüzde 35'i İSO üyesi ve İSO 500 içerisindeki İSO üyesi kuruluşlarının 2017 yılında yapmış olduğu ihracat da Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 19,2'sini oluşturuyor” dedi.

Türkiye'nin dış ticaret stratejisinde Tunus ile ticareti geliştirmenin önemli olduğuna dikkat çeken Özhamaratlı, "Tunus pazarı, bizler için de çok önemli. Türkiye-Tunus arasındaki ikili ticaret hacmi 2017 yılında 1,1 milyar dolar oldu. Bu rakam gerçek potansiyelin oldukça altında. Karşılıklı diyalog ve iş birliğinin giderek daha fazla kurumsallaştırılması ve güçlendirilmesinin, Türkiye-Tunus ilişkilerine katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Tunus'taki ortak yatırım tutarı 1 milyar doları aştı

Özhamaratlı, Tunus'ta Türk şirketlerinin yatırımları için şunları söyledi: "Tunus'ta imalatla ve ticaretle uğraşan 65 Türk şirketi var. Bu yatırımların toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolar olup, ortak yatırımlarla birlikte yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar dolar düzeyinde. Bu yatırımlar; havalimanı inşası ve işletilmesi, çeşitli havalimanlarındaki gümrüksüz mağazaların işletilmesi, çimento fabrikası inşası, plastik geri dönüşüm, oto yedek parça, tekstil ve hazır giyim, beyaz et üretimi, PVC malzeme üretimi, alüminyum tencere üretimi gibi alanlarda bulunuyor".

Mustapha: "Yabancı yatırımlar için bürokrasiyi azalttık"

Tunus Ankara Büyükelçisi Mohamed Faycal Ben Mustapha da iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Mustapha, şunları söyledi: "Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize yaptığı ziyaretle finansal, askeri, çevre ve yatırım alanında dört farklı anlaşma imzalandı. Ziyarete 150 Türk iş insanı katılmıştı. İSO'nun ev sahipliğinde yapılan bu toplantı da ilişkilerimizin başlangıcı olarak önem taşıyor. Türkiye, bölgesinde aktif bir ülke ve dünyanın en güçlü 20 ülkesi arasında. Tunus da Afrika pazarına giriş noktasında yer alıyor. Batı Arap dünyasında, Afrika ve Akdeniz'de önemli bir konumdayız. Ayrıca AB ile ilişkilerimiz iyi. Büyüme ve yatırımlarda önemli bir yükselişimiz var. Turizm yatırımları da artıyor. Bu tür özelliklerimiz, iki ülkenin gayretlerini daha da artırması için önemli. Yatırım fırsatlarını değerlendirmeniz için bürokratik işleri çok kolaylaştırdık. İki ülkenin gelişmesine yardım edecek ortak yatırımlara ve iş birliğine açığız".

Toplantıda Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Tarhan Sezgin, Tunus Yatırım Otoritesi Başkanı Khalil Laabidi ve Eximbank Uluslararası Ticaret Finansman Uzmanı Sinem Pozanti Tunus Pazarında İş birliği ve Yatırım Olanakları başlıklı seminerde bilgi verirken, bazı Türk firmaları da Tunus pazarı hakkında deneyimlerini paylaştı.