Tüp bebek başarısızlıklarında önemli araştırma

Dr. Ercan Baştu,"Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında çikolata kistleri, miyomlar da önemli rol oynuyor'' dedi.

Tüp bebek başarısızlıklarına ilişkin yapılan araştırmalar tüp bebek öncesinde rahim iç dokusunun moleküler düzeyde incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Araştırmayı Harvard Üniversitesi Tıp fakültesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç.Dr. Ercan Baştu,"Araştırmaya her iki grupta 24'er kişi olacak şekilde toplam 48 kişinin katıldığını söyledi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Başarıyı ise başta kadının yaşı olmak üzere pek çok neden etkiliyor. Bir grup hastada ise kadın ve erkekte herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın, iyi kalite embriyodan gebelik elde edilemeyebiliyor. Rahime tutunmakla ilgili en önemli rollerden biri kadının rahim içi dokusuna aittir. Bu dokunun yapısının değerlendirilmesi genellikle ultrason yardımıyla şekil ve kalınlığa göre yapılmakta, öte yandan moleküler değerlendirme yapılmamaktadır. Bizim araştırmamızdaki ana amacımız sebepsiz tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarındaki kadın rahim içi dokusunun normal gebe kalıp doğum yapanlardan farkının olup olmadığını irdelemek. Araştırmamızda iki grubu karşılaştırdık. Birinci grupta en az iki kez tüp bebek tedavisi sonucu oluşan sağlıklı embriyonun kadın rahmine sebepsiz olarak tutunamayan hastaları dahil ettik. Diğer karşılaştırdığımız gruba ise doğal yollarla gebe kalmış ve doğum yapmış sağlıklı kadınları dahil ettik” dedi.

Araştırmayı Harvard Üniversitesi Tıp fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. John Yeh ile beraber yürüttüklerini belirten Baştu,”Bu araştırmamız Amerikan Üreme Araştırma Derneği'nin (Society for Reproductive Investigation) resmi dergisi Reproductive Science'da yayımlandı. Bu derginin ana yer verdiği konular böyle yenilikçi tanılara yönelik temel bilimler araştırmalar” diye konuştu.

Araştırmanın geniş katılımlı hasta gruplarında tekrarlanacağının altını çizen Doç.Dr. Ercan Baştu,” Şu anda rahim içi bozuk olan moleküler düzeyde dokuların tedavisini içeren yeni bir araştırma başlatmak üzereyiz. Araştırmalar arttıkça var olan klinik bilgilerimizin yüzeysel kalacağını ve birçok sorunun moleküler düzeyde saptanıp çözüleceğini düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

Doç.Dr. Ercan Baştu, başarısız tüp bebek denemelerinin diğer önemli nedenlerini ise şöyle açıklıyor:

‘‘Bunlardan bazılarını: Kadınların yumurtalıklarında çikolata kistleri (endometrioma) olması, yumurtalık rezervlerinin azlığı, rahimlerinde miyom olması, rahim içinde var olabilen yapışıklıklar, tüplerin şişliği örnek olarak verebiliriz. Erkeklerde ise spermlerin sayısının azlığı ve spermlerin hareket yavaşlığı, spermlerin şekil bozuklukları gibi nedenler sayılabilir. Ayrıca hastaların seçtiği tüp bebek merkezindeki embriyoloji laboratuvarının dünya standartlarında olması, deneyimi ve işleyişindeki titizlik de başarıyı etkileyen en önemli nedenlerin başında gelir.Tekrarlayan başarısızlıklar hem tedavi gören çifti hem bizleri çok üzmektedir. Ancak umutları kaybetmeden detaylı bir değerlendirme ile başarıya ulaşılabilir. Rahim içi dokunun genetik yapısının incelenmesi, oluşan embriyonun genetik incelenmesi, spermchip yöntemiyle en sağlıklı spermin seçilmesi gibi çifte uygun tedavi yöntemleri ile başarıya sonuçlar elde edilebilir.''