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26 Temmuz 2018 13:53

Turgut Aydın ve Ailesi Memorial Sağlık Grubu’ndaki hisselerini artırıyor

Turgut Aydın ve Ailesi, Qatar First Bank’ın (QFB) hisselerini satın alarak, Memorial Sağlık Grubu’ndaki hisse oranını yüzde 60’tan yüzde 80’e çıkardı.

Turgut Aydın ve Ailesi Memorial Sağlık Grubu’ndaki hisselerini artırıyor

26 Temmuz 2018 13:53


Türkiye’deki ilk yatırımını Memorial Sağlık Grubu’na yapan ve Körfez Bölgesi’nin önde gelen finans kuruluşlarından olan QFB, yüzde 20 hissesini Aydın Ailesi’ne ait Taya Sağlık Grubu’na sattı. Hisselerin devralınması işlemi, Rekabet Kurumunun onayından sonra gerçekleşecek. Satışın gerçekleşmesinin ardından Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. hisse dağılımı, yüzde 80 Turgut Aydın ve Ailesi, yüzde 20 İngiltere merkezli Argus Capital şeklinde olacak.


Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, hisse devrine dair şu açıklamayı yaptı:


“2000 yılında hasta kabulüne başlayan Memorial Sağlık Grubu; İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri’de 11 hastanesi, 3 tıp ve bir de wellness merkezi ile yılda 2 milyon hastaya hizmet veriyor. Özellikli merkezlerimiz, uzman hekim kadromuz ve kullandığımız tıp teknolojisi ile dünyada ve Türkiye’de önde gelen referans merkezlerinden biriyiz. 112 ülkeden hasta kurumlarımızı tercih ediyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde en büyük yatırımlarımızdan biri olan ve Türkiye’nin en modern hastanelerinden biri olan Memorial Bahçelievler’i hizmete açtık. Memorial ortaklık yapısının değişimi Aydın Ailesi’nin ülkemize, sektöre ve Memorial’ın potansiyeline, geleceğine olan güveninin bir göstergesidir. Memorial önümüzdeki dönemde de yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek."




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