Turisti gasp eden İranlı sahte polisler suçüstü yakalandı

Bağcılar İSTOÇ'da takip ettikleri Libya uyruklu turistin, kendilerine polis süsü vererek 600 dolarını gasp eden İran uyruklu şahıslar polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Bağcılar İSTOÇ'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte otomobil ile dolaşan İran uyruklu Mohammed A.(50) ve Mozaffar Ghasem N.(29), Libya uyruklu Almabrouk A.'yı (50) durdurdu. Sahte polis kimliği ve rozeti gösteren şahıslar, ellerini kaldıran turistin cebindeki 600 doları gasp ederek kaçmaya başladı. Ancak gaspçılardan şüphelenerek onları takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şubeye götürülen gaspçılar adliyeye sevk edildi.