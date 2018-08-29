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29 Ağustos 2018 14:23

Turizm bölgelerindeki havalimanlarından küresel başarı

Avrupa’nın en popüler 30 yaz tatili destinasyonu için 2017 Temmuz ve 2018 Temmuz aylarının karşılaştırıldığı rapora göre, söz konusu dönemde yolcusunu en çok artıran havalimanlarının zirvesine Türkiye havalimanları yerleşti.

Turizm bölgelerindeki havalimanlarından küresel başarı

29 Ağustos 2018 14:23

Milas-Bodrum, Antalya ve Dalaman havalimanları ilk 5 içerisinde yer aldı.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Anker Report’un yayımladığı Avrupa’nın en popüler 30 yaz tatili destinasyonu için 2017 Temmuz ve 2018 Temmuz aylarının karşılaştırmasının yapıldığı verilere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan bilgilendirme paylaşımı yaptı. Buna göre Türkiye’nin önde gelen tatil beldelerindeki havalimanları listenin en üst sıralarında yer aldı.



Havalimanlarının küresel başarısına vurgu


DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak yaptığı paylaşımda, “Dünya havacılık otoritelerinin açıkladığı birçok veride Türk Havacılığının başarı öyküleri yer alıyor, özellikle havalimanlarımızın üstün performansı dikkat çekiyor. Bugün paylaşacağım Avrupa’nın turizme yönelik havalimanlarında Temmuz performansı ile ilgili veriler, havalimanlarımızın küresel ölçekte önemli bir sıçrama kaydettiğini gösteriyor” dedi.



Milas-Bodrum Havalimanı zirvede


Havalimanlarının listedeki sırlamasına ilişkin verileri de paylaşan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Avrupa’nın en popüler 30 ‘yaz tatili’ destinasyonu için 2017 Temmuz ve 2018 Temmuz aylarının karşılaştırıldığı rapora göre, söz konusu dönemde yolcusunu en çok artıran havalimanlarının zirvesine Türkiye havalimanları yerleşti. Söz konusu raporda, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artış ile Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 1’inci sırada yer alırken, yüzde 19,2 artış ile Antalya Havalimanı 2’inci oldu. Ayrıca Muğla Dalaman Havalimanı yüzde 16 artış ile 4’üncü sırada, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise yüzde 7 artış ile 15’inci sırada yer alma başarısı gösterdi. Türk sivil havacılığının dünya havacılık sektöründeki yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Bu başarılarda katkısı olan, Türkiye’yi sivil havacılığın zirvesine taşıyan tüm mesai arkadaşlarıma ve paydaş kuruluşlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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