Turizm sektöründeki gelişmeler gıda sektöründe hedefleri değiştirtti

Aynı zamanda yeme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte kahvaltı evden ofise taşındı. Artık neredeyse 300 gramın üzerinde helva ve reçel üretmez hale geldik" diye konuştu.

Helva reçel üreticisi Seyidoğlu Gıda, ev dışı tüketim pazarında hedefini liderlik olarak açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; yeni yatırımlarıyla birlikte yıllık 300 milyon paket piknik adı verilen 20-30 gramlık ürünler üreten firma, son 1 yılda 5 milyon TL makine parkuru ve 10 milyon TL de ek üretim tesisi yatırımı yaptı.

Ev dışı tüketim sektöründe 20 farklı ürün çeşidiyle günlük 1 milyon paket ambalajlı gıda üretimine ulaştığını kaydeden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, 2018 yılında turizm sektöründeki rekor artışla bu sayıyı artırmayı ve pazar liderliğine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Özellikle piknik tipi olarak adlandırılan 20-30 gramlık ürünlerde pazarda öncü olduklarını belirten Göksu, "Hadımköydeki fabrikamıza 2 yeni paketleme robotu daha kurduk. Tereyağı, reçel, bal, tahin-pekmez, peynir, helva başta olmak üzere 20 çeşit gıdayı piknik tipi diye tabir edilen paketlerle üretiyoruz. Bu ürünleri Kamu kurumları, hastaneler, oteller, özel sektör yemekhaneleri ve catering şirketleri, cafe ve restoranlara veriyoruz. Farklı markalara fason üretim de yapmaya başladık. Yurtdışından dünyanın önde gelen havayolu şirketleriyle görüşme halindeyiz. Bu sene turizmde yaşanan hareketlilikle birlikte otellerin talebine yetişmekte zorlanıyoruz. Yılsonu itibariyle ev dışı tüketim alanında ciromuz 40 milyon TL’ye ulaşacak. Hedefimiz 2018 yılındaki yeni yatırımlarla bu rakamı 60 milyon TL’ye taşımak" diye konuştu.

Türkiye ev dışı tüketimde büyümeye açık

Türkiye’de son yıllarda değişen yaşam tarzlarının ev dışı tüketim pazarındaki büyümeyi olumlu yönde etkilediğine değinen Göksu, "Artık insanlar pazar günleri haricinde evde kahvaltı yapmıyor. Sektör her yıl ortalama yüzde 10-15 büyüyor. Dünyada sektörün büyüklüğü 2,67 trilyon euro, ABD’de 2,1 trilyon lira, Avrupa pazarı ise 1,6 trilyon lira. Harcama oranlarına baktığımızda sektörün daha çok gelişeceğini görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Seyidoğlu Gıda olarak kahvaltı sofralarının vazgeçilmez markalarından biri olduklarını ifade eden Genel Müdür Göksu, helva ve reçel üretimi ile başladıkları iş hayatında bugün 400’den fazla ürün çeşidine ulaştıkları bilgisini verdi. 8 bin metrekare kapalı alanda 500 çalışanla üretim yaptıklarını ifade eden Göksu, 30 ülkeye de ihracat yaptıklarını söyledi.