Turizm şirketlerinden kış döneminde erken rezervasyonlara yüzde elliye varan indirim

Turizm şirketleri erken rezervasyon yapan vatandaşlara yüzde elliye varan indirim uygulaması başlattı.

Jolly Turizm, kış erken rezervasyon dönemini avantajlarla 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle başlattı. Şirket erken rezervasyon döneminde sezon fiyatlarına göre yüzde 50'ye varan indirimler ile tatil fırsatları sundu. Kış mevsiminin soğuk yüzünü görmeye yaklaşılan şu günlerde hafta sonları doğa ile buluşmak, kayak otellerinde adrenaline doymak veya termal otellerde şifalı sularla tazelenmek için yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanarak keyifli bir tatil geçirilebilecek.