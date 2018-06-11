Turizmciler doluluktan memnun fiyattan mutsuz

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen son verilere göre ilk 4 aylık süreçte Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında 7 milyon 783 bin kişiyle yüzde 32,5 büyüme kaydedildi. Doluluk oranlarında ise geçen yıla oranla bu sayılar yüzde 55’ten yüzde 70 seviyelerine yaklaştı. Bu artışın doğru orantı olarak fiyat artışlarını etkilemediğini dile getiren Centro WestSide & WestSide Arjaan by Rotana Genel Müdürü Emre Kocamustafaoğulları, ‘’Fiyat artışları 2017’ye oranla şu anda yüzde 8 seviyelerinde seyrediyor. Amacımız bu oranları daha üst seviyelere çıkarabilmek’’ diye konuştu.

Kur artışını takiben otel masraflarının da oldukça arttığını belirten Emre Kocamustafaoğulları, Türk turizminin şu anda hak ettiği değeri göremediğini ve zengin pazarlara ne yazık ki ürün satılamadığını dile getirdi. Fiyat düştüğünde yeniden üst seviyeleri yakalamanın oldukça zor olduğunu ifade eden Kocamustafaoğulları, "Şu anda müşteri portföyümüzün yüzde 70’i Türk misafirlerden oluşuyor. Buna istinaden birçok otel döviz yerine Türk Lirası üzerinden oda satışlarını gerçekleştiriyor. Bu bağlamda, gelirimizin yüzde 70’inin TL üzerinden olduğu göz önüne alındığında dövizdeki artış bizde beklenen etkiyi oluşturmuyor "açıklamasında bulundu.

KDV oranlarında düzenleme yapılmalı

Öte yandan başta personel, enerji, yiyecek ve içecek olmak üzere masraf kalemlerinin de oldukça fazla olduğunu belirten Kocamustafaoğulları, bazı ürünlerin geçen seneyle karşılaştırıldığında yüzde 30-40’lık artışlara sahip olduğunu ve bu durumun fiyat politikasını negatif yönde etkilediğini ifade etti. Bu bağlamda destek ve teşviklerin artması gerektiğini savunan Emre Kocamustafaoğulları şöyle konuştu; "Düzenlenmesi gereken ilk konu, şüphesiz gelir vergisi. Sene başında belli bir oranla başlayan gelir vergisi sene sonunda ikiye katlanıyor. Personel sene başında aldığı maaşı kesintiler sebebiyle sene sonunda göremiyor. Bu konuda iyileştirmeler yapılırsa hem personel hem de işletmeciler ciddi anlamda memnun olacaklardır. Gelirler vergisinin yanı sıra KDV oranlarından da bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Odalarda geçmiş dönemde yüzde 18 olan KDV oranları, yüzde 8’lere indirildi. KDV oranlarında bu düzeltmeler gerçekleştiği takdirde biz de maliyetlerimizdeki dengeyi sağlamış olacağız. Çünkü şu anda maalesef bir denge söz konusu değil. Daha açık bir deyişle, kişi başına sattığımız odayı iki katına çıkarabilirsek, o zaman bu yatırımlar gerçek bir değer kazanacaktır.’’

Ziyaretçi yelpazesindeki çeşitliliği korumalıyız

Gelen turist profiline bakıldığında Batılı ülke ziyaretçileri konusunda kayıp yaşandığına da dikkat çeken Kocamustafaoğulları, "Şu anda milletler bazında ilk sıralarda Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarı yer alıyor. Bu pazarlar, Türkiye için önemli bir yerde olsa da, Batılı ziyaretçileri de yeniden ülkemize kazandırmak gerekiyor. Seyahat sigortaları yapılamıyor; yapılsa dahi oldukça yüksek rakamlara yapılıyor. Bu durum haliyle ziyaretçilerin ülkeye girişlerini de zorlaştırıyor. İkincil önemdeki konu ise şüphesiz pazarlama. Bizim ülkemizi ve en önemlisi İstanbul’u doğru bir şekilde konumlandırarak pazarlama yapmamız gerekiyor. İstanbul tarihi, kültürü, doğası, yemek çeşitliliği alışveriş merkezleri ve sağlık alanları ile potansiyeli çok yüksek bir şehir. İstanbul özelinde kongre turizmine baktığımızda, her ne kadar yeniden takvimlere girebilmemiz için belli bir süreye ihtiyacımız olsa da, kongre turizmini yeniden canlandırmaya odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.