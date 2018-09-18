Turizmciler yatırımcıyı destekleyen teşvik tedbirlerinin devreye alınmasını istedi

Dövizde son günlerde yaşanan artışın ardından turizmciler yatırımcıyı destekleyen teşvik tedbirleriyle ilgili konuştu.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Tunç Batum, kendilerinin gelecek 4 seneyi kapsayan ciddi bir yatırım bütçesi ayırdıklarını ifade ederek, "Bu yatırıma ayırdığımız bütçe TL cinsinden baktığımızda son 8 ayda yaklaşık yüzde 35 arttı. Bu bağlamda yatırımcıyı destekleyen birtakım teşvik tedbirlerinin veya vergi muafiyetlerinin acil devreye alınması gerekiyor'' dedi.

Tunç Batum, bugünkü rakamlarda 35 milyar dolar olan Türk Turizminin toplam girdisinin ülkenin gerçek potansiyeline baktığında çok düşük olduğunu söyleyerek, "Gerçek bir orta vadeli planlamayla bu rakam 70 milyar Dolara 6-8 yıl içerisinde ulaşır. Bu tutar bazı sektörlerin altında gözükse bile ara malı ithalatı en düşük sektörlerden birisi olduğundan Türkiye kasasına katkısı daha büyük. 2017 yılı itibarıyla Türkiye'de ithal edilen malların yaklaşık yüzde 73'ünü ara malları, yaklaşık yüzde 12'sini ise tüketim malları oluşturuyor, geri kalanı da iç üretim. Turizm sektörünün gerçek gücü işte burada yatıyor. Toplam cironun yüzde 12 civarlarında değerler ara malı veya tüketim malı olarak ithal ediliyor. Bu tutarın üzerindeki tutar tamamen Türk ekonomisine giriyor. Dolayısıyla döviz girdilerinin bu kadar önemli olduğu bu yıllarda jeo-politik ayarlarda biraz daha olumlu ilişkiler tesis edilmesi ve yatırımların da kısa ve uzun vadelerde destinasyonların dinamiklerine göre doğru planlanmasıyla, Türk Turizmi ve Türkiye ekonomisi kısa zamanda yaralarını saracak bir seviyeye gelecektir'' açıklamasında bulundu.

2018 yılının turizm sektörü açısından, yaşanan 3 yıllık sürece pansuman görevi gördüğünü ifade eden turizmci Tunç Batum, ‘'İç pazardaki canlanma, Rusya ve BDT ülkeleriyle ilişkilerin rayına oturması, Batı Avrupa segmentinin yavaş yavaş da olsa tekrar geri gelmesi gerçekten de Akdeniz'den Karadeniz'e kadar tüm turizmcileri sevindirdi'' dedi. Ana pazarlarının İngiltere, Avrupa ve iç pazar olduğunu ifade eden Batum, hedef pazarları arasında da Rusya ve Ukrayna olduğunu belirterek, ‘'Bu pazarlarda her geçen yıl artış yaşıyoruz. Özellikle Marmaris, Bodrum ve Dalaman Rusya için yeni alışılan destinasyonlar diyebiliriz'' diye konuştu.