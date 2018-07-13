Turizmcilerden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a tam destek

Turizmci Mete Vardar, "Turizm sektörünün içinden gelen bir ismin bakanlık koltuğuna oturmasını sektör için hayırlı bir karar olarak görüyorum" dedi.

Yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak Mehmet Ersoy’un açıklanmasının ardından turizmcilerden yeni bakana destek geldi. Bakan Ersoy’un göreve gelmesini memnuniyetle karşılayan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle 9 Temmuz 2018 tarihinde başlayan yeni sistemin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak önemli bir görev üstlenen Sayın Mehmet Ersoy’u tebrik ediyorum. Turizm sektörünün içinden gelen bir ismin bakanlık koltuğuna oturmasını sektör için hayırlı bir karar olarak görüyorum. Sayın Ersoy, 30 yılı aşkın süredir birlikte rekabet ettiğimiz, özellikle TÜRSAB üyesi olarak sektörün sorunlarını, adil rekabetin her sektörde olduğu gibi turizm için de olmazsa olmaz bir unsur olduğunu bilen deneyimli bir turizmcidir. Kendisinin sektör için en doğru kararları, en hızlı şekilde alacağına dair inancımız tamdır" dedi.

Temennilerini de açıklayan turizmci Mete Vardar, "Sektöre yıllarını vermiş bir turizmci olarak temennim odur ki, şu anda ortalama seyahat acentalarıyla gerçekleştirilen 8 milyon kişilik bir hacmi olan iç turizm hareketliliği, hızlı iyileştirmelerle 20 milyon seviyesine taşınsın. Gerek sahilleri, gerek kültürü, gerekse doğası ile başlı başına bir cazibe merkezi olan Türkiye’miz hak ettiği etkinliği turizmde de hızla yakalasın. Sektör olarak yaralarımızı sararak, büyümeye odaklandığımız bu dönemde, ekonomiye ivme kazandıracak kararların alınacağına hiç şüphemiz yok. Zira güçlü bir Türkiye’nin yolu, güçlü bir ekonomiden geçer. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, yeni kabineye ve bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.