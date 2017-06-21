Turizmcilerden yüzde 15 büyüme hedefi

Dış politikada yaşanan gelişmeler sonrası bazı pazarları kaybeden Türk turizmi toparlanma evresine girdi. Hem dış turizmde hem de yerli turist açısından bu sezondan oldukça beklentili olan turizm sektörü, geçen seneye oranla yüzde 15 büyümeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum “Otel doluluk oranlarına baktığımızda turizm de kaybedilen eski ivme Haziran ayı ortalarından itibaren geri kazanılıyor. Doluluk oranları Ramazan Bayramında da yüksek. Her ne kadar Mayıs ve Haziran ayları orta karar bir dolulukla seneyi tamamlamış olsa da yıl sonuna kadar doluluk ivmesi bu şekilde devam ederse, yıl sonunda işletmelerin bilançolarına artı yazma ihtimalleri ciddi oranda artar gibi gözüküyor. 2106’ya göre ciroların yaklaşık %15 büyümesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Turist başı harcama düştü”

Turizm alanında eski ivme geri kazanılmaya başlamasına rağmen turist başı harcamasının düşmesine de değinen Tunç Batum, “Her ne kadar eski ivme geri kazanılıyor gözükse de fiyatlar geçen seneki fiyatlarla hemen hemen aynı seviyede. Bu bağlamda ortalama kişi başı harcama; doluluklar arttığında, fiyatlar aynı kaldığında, üzerine bir de kur etkisi eklendiğinde bir önceki yıla göre düşüyor. İç Pazar satışlar lider durumda. Geçtiğimiz yılla farklı olarak Avrupa pazarı ciddi kan kaybetti yerine Ukrayna ve Rus Pazarı kuvvetlendi” dedi.