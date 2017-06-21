Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 13:05

Turizmcilerden yüzde 15 büyüme hedefi

Türk turizmi dış politikada yaşanan iyileşme süreci sonrası sektörel olarak eski günlere geri dönmeyi beklerken, turizmciler bu yıl yüzde 15 büyümeyi hedefliyor.

Turizmcilerden yüzde 15 büyüme hedefi

21 Haziran 2017 13:05


Dış politikada yaşanan gelişmeler sonrası bazı pazarları kaybeden Türk turizmi toparlanma evresine girdi. Hem dış turizmde hem de yerli turist açısından bu sezondan oldukça beklentili olan turizm sektörü, geçen seneye oranla yüzde 15 büyümeyi hedefliyor.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum “Otel doluluk oranlarına baktığımızda turizm de kaybedilen eski ivme Haziran ayı ortalarından itibaren geri kazanılıyor. Doluluk oranları Ramazan Bayramında da yüksek. Her ne kadar Mayıs ve Haziran ayları orta karar bir dolulukla seneyi tamamlamış olsa da yıl sonuna kadar doluluk ivmesi bu şekilde devam ederse, yıl sonunda işletmelerin bilançolarına artı yazma ihtimalleri ciddi oranda artar gibi gözüküyor. 2106’ya göre ciroların yaklaşık %15 büyümesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Turist başı harcama düştü”


Turizm alanında eski ivme geri kazanılmaya başlamasına rağmen turist başı harcamasının düşmesine de değinen Tunç Batum, “Her ne kadar eski ivme geri kazanılıyor gözükse de fiyatlar geçen seneki fiyatlarla hemen hemen aynı seviyede. Bu bağlamda ortalama kişi başı harcama; doluluklar arttığında, fiyatlar aynı kaldığında, üzerine bir de kur etkisi eklendiğinde bir önceki yıla göre düşüyor. İç Pazar satışlar lider durumda. Geçtiğimiz yılla farklı olarak Avrupa pazarı ciddi kan kaybetti yerine Ukrayna ve Rus Pazarı kuvvetlendi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!