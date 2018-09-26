Türk bilim adamına önemli ödül

Dünya Acil Tıp Kongresi'nde, dünyada acil tıp gelişimine katkıları ve liderlik rolü için Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander'e onur ödülü ve Emeritus Profesörlük unvanı verildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 13-15 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Başar Cander'e, Özbekistan ve dünyada acil tıp gelişimine katkıları ve liderlik rolü nedeniyle Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve Özbekistan acil tıp derneği tarafından onur madalyası takdim edildi ve Özbekistan Acil Tıp Emeritus Profesörlük unvanı verildi.

En yüksek nişan olan bu madalya daha önce Türkiye'den Prof. Dr. Mehmet Haberal'a verilmişti. Başar Cander bu ödülü alan Türkiye'den ikinci kişi oldu.

Dört yılda bir düzenlenen uluslararası büyük organizasyona başta Amerika, Rusya, Almanya olmak üzere 15'ten fazla ülkeden acil tıp camiasının önde gelen 100'e yakın isim konuşmacı olarak katılırken, kongrede ayrıca; Türkiye'nin acil tıp konusundaki liderlik rolü ortaya konuldu.

Türkiye, Rusya ve Özbekistkan arasında dünya acil tıbbının gelişimi için ortak çalışma protokolü imzalanan etkinlikte, ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Özbekistan Sağlık Bakan Vekili Prof. Dr. A.M. Khadjibaev ve St. Petersrurg Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile Türkiye, Rusya ve Özbekistan ile diğer katılımcı ülkeler arasında ortak acil tıp eğitimi ve asistan değişim programları düzenlenmesi sağlanacak.