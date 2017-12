Türk Boks Kulübü Ec Boxing şampiyonlar yetiştiriyor

Fransa’nın Cannes kendinde ringe çıkan Michalkin, muhteşem bir performans göstererek, rakibini üstün bir skorla yenip, altın kemeri ikinci kez beline takmayı başardı. Sporcunun Menajeri Erol Ceylan, Antrenörü Bülent Başer, ekip görevlisi Ersin Bakan ve Uğur Düzağaç’ın verdiği destek ile şahlanan İgor Michalkin, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Buradan özellikle kulübüm ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı ben bu başarıya ulaşamazdım" dedi. Sporcunun Menajeri ve Ec Boxing Başkanı Erol Ceylan, karşılaşmanın ardından başta Amerika olmak üzere dünyanın her yerinden telefonlar yağmaya başladığını belirterek, "Şu an için birçok dünya şampiyonunun menajeri beni arayıp maç yapmak istediklerini belirttiler. Şu an yendiğimiz rakibimizin menajeri maçın hemen ardından bir daha ki; karşılaşmayı Fransa’da yapmak istediğini ve hatta kendisinin bizzat organizasyonu yapmak arzusunda olduğunu vurguladı. Cannes kentinin belediye başkanı gelerek bizi tebrik etti ve İgor’a Fransız vatandaşlığı vererek, Fransa adına ringlere çıkması teklifini yaptı. Tüm dünya televizyonları maçımıza büyük ilgi gösterirken, ülkemizdeki kanalların maçımızı yayımlamaması da bizi oldukça üzüyor. Dünya çapında işlere imza atarken ülkemizin ilgi göstermemesi zorumuza gidiyor" şeklinde konuştu.

Bülent Başer, kolay bir maç oldu

Sporcunun Antrenörü Bülent Başer, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Başer; "Rakibi önceden iyi analiz ettik. Tüm maç kasetlerini izledik. Ringde ne hareket yapacağını iyi tespit ettik ve buna karşı taktik geliştirdik. Tüm taktiklerimiz tuttu ve rahat bir şekilde karşılaşmayı kazandık. Sporcum hiçbir ağır darbe almadan, yaralanmadan karşılaşmayı altın kemer ile taçlandırdı" şeklinde konuştu. Ec Boxing’in basın danışmanı Vedat Alyaz, özellikle Fransa’daki gurbetçilerin karşılaşmaya yoğun ilgi göstererek ekibimizi yalnız bırakmadığını belirterek, "İgor daha önce dört kez Avrupa, bir kez Kıtalar arası şampiyonu olmuş başarılı bir isim. Bundan sonraki maçları dünyanın nefesini keserek izleyeceği karşılaşmalar olacaktır. Önümüzdeki yıldan itibaren Ec Boxing olarak dünyanın zirvesine çok sayıda şampiyon çıkaracağız ve tüm dünya kulübümüzü konuşacaktır. Birkaç yıl içinde de dünyanın en iyi kulüpleri ile yarış halinde olacağız" dedi.