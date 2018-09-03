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03 Eylül 2018 16:13

Türk boks kulübünden Almanya’da dev gala

İki yıl üst üste Almanya’nın en iyi boks kulübü seçilen EC BOXING, Almanya’da 47.

Türk boks kulübünden Almanya’da dev gala

03 Eylül 2018 16:13

boks galasını düzenlemeye hazırlanıyor.


Türk boks kulübü EC BOXİNG, Almanya’daki 47. boks galasına hazırlanıyor. 15 Eylül Cumartesi akşamı yapılacak maçlar birçok ülkede canlı olarak yayınlanacak. Hamburg yakınlarındaki Lübeck kentinde yer alan Hansahalle’de 47. galasını düzenleyecek olan Türk boks kulübü, dünyanın en iyi boksörlerini de bünyesinde toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Almanların olimpiyat boksörü Erik Pfeifer, Dimitar Tilev ve Jack Pascali’yi renklerine bağlayan başarılı promotör Erol Ceylan, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Galamızda iki Avrupa şampiyonluk maçı ve bir de dünya şampiyonluk maçı olmak üzere birbirinden çekişmeli karşılaşmalar yer alacak. Hedefimiz star boksörleri ringe çıkararak izleyicilere kaliteli maçlar izletmektir. Kulübümüz bünyesinde topladığımız boksörlerin her biri birbirinden başarılı ve dünya çapında isim yapmış sporculardır" dedi.



Bülent Başer: "Çok iyi hazırlandık"


Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü ve EC BOXING’in başantrenörü olarak görev yapan Bülent Başer, karşılaşmalara çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Hüseyin Cinkara’da bu galada ringe çakacaktı ancak hafif bir sakatlık dolayısıyla birkaç hafta erteledik onun maçını. Ali Eren Demirezen, bu galada Avrupa şampiyonluğu kemerini savunmak için mücadele edecek. Ayrıca çok sayıda yabancı sporcunun da antrenörü olarak maçlara hazırlıyorum" şeklinde konuştu.


EC BOXING Basın Danışmanı Vedat Alyaz ise Türk seyircileri bu tarihi karşılaşmalara davet ederek, "Muhteşem maçlar bizleri bekliyor. Nefeslerin tutulacağı bu gecede dünya tarihine geçecek karşılaşmalar yer alıyor. Birbirinden çekişmeli bu mücadeleler nefesleri kesecek" açıklamasında bulundu.




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