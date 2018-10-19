Türk cerrahın geliştirdiği omurga cerrahi simülasyonu Dubai'de ilgi gördü

Dr Ufuk Aydınlı ve ekibi, Dubai'de düzenlenen GİTEX 2018 teknoloji fuarında, 3 yıllık bir çalışma ile geliştirdikleri omurga cerrahi simülasyonu, SharpSurgeon cerrahi simülatörünü tanıttı.

Medicana Bursa Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr Ufuk Aydınlı ve ekibinin uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda ortaya koydukları SharpSurgeon cerrahi simülatör, GİTEX 2018 teknoloji fuarında büyük ilgi gördü. Hayata geçirilen bu eğitim aracı hemşirelerin ve cerrahların hastaya dokunmadan öncelikli olarak sanal ortamda bilgi ve becerilerini geliştirmesini, kural ve basamakları eksiksiz uygulamasını sağlayacak. Böylece gerçek hastayla temasa geçtiğinde çok daha hazırlıklı hale getirecek. Üretilen teknoloji ile omurga cerrahisinde hata payını en aza inmesi ve cerrahlara gerekli el becerilerini kazandırmak amaçlanıyor.

Dr. Ufuk Aydınlı, omurga cerrahi simülasyonuyla ilgili olarak, “Cerrahların eğitimlerinde, özellikle pratik yapma şansını artırmak oldukça önemli. Birçok cerrah, uzmanlıklarını bitirene kadar yeterli tecrübeyi elde edecek sayıda ameliyat gerçekleştiremiyor. Kendi hocalarını izleyerek tecrübe kazanmaya çalışıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün çeşitli raporlarında yer aldığı üzere, ameliyatlarda yaşanan komplikasyonların yüzde 60'ının ameliyat prosedürlerine uymamaktan kaynaklandığı görülüyor. Sanal ortamda istenilen sayıda yapılabilen bu eğitimlerle, kurallara uyma ve basamakları sırayla gerçekleştirme problemlerinin önüne geçilecek” dedi.

Cihaz sertlik ve yumuşaklık gibi hissiyatlar veriyor

Simülasyonun VR gözlüğü ve haptik bir cihazla çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Ufuk Aydınlı, cihazın sertlik, yumuşaklık ve operasyon için doğru açıyı hissettirdiğini belirterek, “VR'ın yükselişi ile 3D medikal uygulamalar da arttı. Ancak, haptic aletle sağlanan gerçekçi his yöntemi çok yaygın değil. Simülasyonun ilk versiyonu Koç Üniversitesi Hastanesi Nöroşirürji Profesörü Dr. Ali Fahir Özer tarafından düzenlenen bir organizasyonda, Eurospine (Avrupa Omurga Cerrahisi Birliği) yönetici kadrosundan Max Aibe, Pedro ve Cladio Lamartina ile UCSF Tıp Merkezi doktorlarından Vedat Deviren'in de yer aldığı bir ekiple paylaşıldı ve olumlu dönüşler alındı” ifadelerini kullandı.

Sonrasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Aydıngöz'ün organize ettiği uluslararası bir etkinlikte ortopedi cerrahlarıyla paylaşıldığını belirten, Prof. Dr. Aydınlı, “Simülasyonun uluslararası geçerliliğinin onaylanması için bir bilimsel kurul oluşturuldu. Kurulda Max Aibe, Vedat Deviren, Peter Varga, Pedro Lamartina ve Patrick Tropiano gibi uluslararası arenada bilinen ortopedi doktorları kurulda yer aldı” dedi.