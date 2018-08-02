Türk dizi ve sinema oyuncularına duyulan hayranlık sınırları aştı

Medikal Estetik Doktoru Biran Ekici, Ortadoğu’da yaşayan bazı izleyicilerin Türk dizilerindeki oyunculardan etkilenerek onlara benzemek istediklerini öne sürdü. Ekici, bu kişilerin Türkiye’ye gelerek Türk doktorlara başvurduklarını belirtti.

Dr. Biran Ekici, ’’Yurt dışında yayınlanan Türk dizilerinin ve sinema filmlerinin tanıtıma çok büyük etkisi var. Türk turizmine büyük katkısının olduğu, son yıllardaki Arap turist sayısının artışından açıkça görünmektedir. Daha önceleri çoğunlukla Avrupa ve kısmen Rusya’dan gelen turistlere karşı bugün Azerbaycan, İran, Türki Cumhuriyetleri ve birçok çeşitli Arap ülkelerinden çok sayıda turistler gelmektedir" dedi.

’’Kavgaları estetik ile çözüyorlar’’

Türk dizilerinin Ortadoğu da yayınlanmasından sonra aileler arasın da kıskançlıkların arttığını ve bu yüzden hayran olunan oyunculara benzemek istendiğini belirten Ekici, ’’Ortadoğu’da eşler Türkiye’deki bay bayan oyunculara hayranlık duydukları için aralarından kıskançlık kavgaları çıkıyor. Bu sebeple hayran oldukları oyunculara benzeyerek eşlerine daha iyi görünmeye çalışıyorlar. Kavgaları da estetik olarak çözüyorlar. Sağlık turizmi ülkemiz de daha yeni olduğunu söyleyebilirim. Gelişmiş ülkeler sağlık konusun da uzun yıllardan beri yaptıkları yatırımlar nedeni ile dünyanın her yerinden hasta çekmekteler. Ülkemizde son 4-5 yıl içerisinde yapılan ciddi sağlık yatırımları ve tanıtım ve çalışmalar sonucunda belirli branşlar da daha fazla olmak üzere sağlık turizmi giderek artan bir hızla devam etmektedir. Arap ülkelerinden de akımlar olmaya başladı. Fakat İran, Azerbaycan ve yakın komşu ülkelerden bu dizilerin Türkçe yayınlarından sonra bizim sanatçılarımıza benzemek isteyen birçok müracaat edenler oldu. Sokakta gördüğümüz turist sayısındaki renkli artış aynen,zaman içerisinde sağlık turizmine yansıyacaktır. Bana gelen hastalar genellikle Avrupa’nın hemen hemen bütün ülkeleri İran, Azerbaycan, Kuzey Irak, Bulgaristan, Türki Cumhuriyetler ve Arap ülkelerinden. Fakat İran, Azerbaycan ve Arap ülkelerinden gelenler giderek artmaktadır” dedi.