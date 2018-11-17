Türk dizilerindeki reklam fiyatlamaları el yakıyor

Türkiye'de en çok izlenen dizilere verilen bant reklam teklifleri el yakıyor. Sekiz saniye olarak planlanan reklamlarda en yüksek fiyatın Diriliş Ertuğrul'a ait olduğunu saptandı.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında oldukça yoğun bir ilgi gören Türk dizileri, reklam ücretleriyle dudak uçuklattı. Yıllık 400 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaşan dizi sektöründe görünmek isteyen markalar, hatırı sayılır bir bedel ödemek zorunda. Bir reklam ajansından alınan bant reklam yayın ücretleri sektörün geldiği noktayı gözler önüne serdi. 1000 TL'den başlayan fiyatlamalar, dizilerin ratinglerine göre 17 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Bu alanda rekor 8 saniye bant olarak tasarlanan reklamlarda rekor Diriliş Ertuğrul'a ait. Söz konusu dizide 17 bin TL ücret ödeyen marka, 8 saniye ekranda görülebiliyor. Dudak uçuklatan reklam ücretlerinde ikinci sırada 13 bin TL ile Bir Zamanlar Çukurova yer alırken, 10 bin TL ile Sen Anlat Karadeniz üçüncü sırada bulunuyor. İzlenme oranına göre azalan reklam ücretlerinde en düşük ücret bin TL olarak göze çarpıyor.

RTÜK'ten ceza uygulaması

Öte yandan, bu reklamların belli kriterleri de bulunuyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tüketiciyi yanıltıcı reklam, saatlik reklam süresinin aşılması, bant reklam logosu kullanmama gibi sebeplerden dolayı televizyon kanallarına idari para cezası uygulayabiliyor.