Türk Doktoru Koçkaya’nın yazdığı kitap tüm Dünya’da ilk 20’de!

Güvenç Koçkaya ve Nova Southeastern Üniversitesinden Prof. Albert I. Wertheimer’ın 2016 yılında İtalyan kitabevi SEEd Medical Publishing tarafından çıkarılan ve Amazon`da uzun süre sağlık kitapları içerisinde ilk 100`de yer alan "Pharmaceutical Market Access in Emerging Markets-Gelişen Pazarlarda İlaçta Pazar Erişimi" kitabından sonra 2018 başında "Pharmaceutical Market Access in Developed Markets-Gelişmiş Pazarlarda İlaçta Pazar Erişimi" kitabını yayınladılar.

Her iki kitap da Amazon`da satışta. Yine her iki kitap da dünya çapında oluşturulan "En İyi İlk 100 Sağlık Politikası" ve “En İyi İlk 100 İlaç ve Biyoteknoloji” kitabı listesinde yer alıyor. "Pharmaceutical Market Access in Emerging Markets - Gelişen Pazarlarda İlaçta Pazar Erişimi" kitabı ise "En İyi İlk 100 Sağlık Politikası" listesinde (Kindle versiyonu) 20. Sırada, “En İyi İlk 100 İlaç ve Biyoteknoloji” kitabı listesinde 24. sırada yer almakta. Kitaplar bu alanla ilgilenen öğrenciler, akademisyenler, ilaç firmaları ve sağlık otoritelerine bir referans kaynağı niteliğinde.

Güvenç Koçkaya kitabından kısaca şöyle bahsetti:

“İlaçta pazar erişim bir otoriteden alınan satış ve pazarlama yani "ruhsat" yetkisi sonrasında ilacın piyasaya verilmesi olarak tanımlanabilir. Ancak geçtiğimiz 10 yılda ilaçta pazar erişim ruhsat sürecinin çok ötesinde bir tanım almıştır. Günümüzde pazar erişim ilaç firmaları için azami hasta, asgari kısıtlama ve optimum fiyatı sağlayabilmek anlamına gelmektedir. Ancak pazar erişim sadece firmalar için önemli bir tanım değildir. Aynı zamanda sağlık profesyonelleri ve sağlık otoriteleri için de önemlidir. Günümüzde geliştirilen yenilikçi tedaviler özellikli ve nadir hastalıklar için gelmekte ve hastaların tedaviye erişememesi durumunda ne yazık ki geri dönülmez sonuçlar doğabilmektedir. Bu nedenle hekimler hastalarına en yeni ve en iyi tedaviyi eriştirmek isterken, sağlık otoriteleri de bakmakla yükümlü oldukları toplum için aynı istekliliği göstermektedirler. Bu nedenle pazar erişim sadece firmalar için değil tüm toplum için önemli bir süreç olarak günümüzde yerini almıştır.’’