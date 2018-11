Türk dövüşçüler Avrupa'yı salladı

Almanya'nın Singen kentinde, TBC Singen kulübü tarafından beşincisi düzenlenen TBC Singen Figh-Night galasında ringe çıkan Türk dövüşçüler tarih yazdı. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan Singen'de Türk sporcular iki galibiyet, bir beraberlik ve bir de yenilgi aldı.

Ağır sıklette Ali Karamahmut güçlü rakibi karşısında muhteşem bir performans göstererek karşılaşmayı kazanmayı bildi. İsmet Minaz Muay-Titan dünya şampiyonluk maçında tek raunt, dokuz dakika üzeri yaparken, karşılaşmada iyi bir performans gösterip berabere kaldı. Organizatör Ralf Hasenohr, önümüzdeki aylarda bu karşılaşmanın tekrarlanacağını ve İsmet'e güvendiğini bildirdi. Levent Liechti gösterdiği performans ile izleyenleri büyülerken, güçlü rakibini devirerek Avrupa şampiyonu oldu. 17 yaşındaki Kerem Can Mezineler, gençler dünya şampiyonluk maçını çok az bir puan farkıyla kaybederken, organizatör Ralf Hasenohr, sporcunun ilerleyen yıllarda büyük şampiyonluklara imza atacağını vurguladı. Galanın ana maçında dünya şampiyonluğu için ringe çıkan TBC Singen'den Saskia D'Effremo, ilk rauntta aldığı şanssız bir dirsek darbesiyle kemerini kaybetti. Dünyanın en iyi antrenörlerinden ve promotör, Türk dostu Ralf Hasenohr, yıllardan beri Türk gençlerini eğittiğini vurgulayarak, "Çok hırslı, güçlü ve dayanıklı çocuklar hepsi. Şimdiye kadar Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirdim. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda çok sayıda Türk dövüşçü dünyanın zirvesine çıkacaktır" dedi.

Alyaz: "Gurbetçi seyirciler de bir harika"

Dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz, salonu dolduran gurbetçilerin de büyük destek verdiğini vurgulayarak, "Orada dünyanın her yerinden sporcular vardı ancak bizim seyircimiz de ayrı bir güzel. Yaptıkları tezahüratlarla salona ayrı bir hava kattı ve canlılık getirdiler. Her yer Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Türk dostu Ralf Hasenohr'da en çok Türk seyircilerin tezahüratlarından hoşlandığını belirterek, her maçında görmek istediğini vurguluyor" şeklinde konuştu.