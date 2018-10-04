Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin galası yapıldı.

2 Ekim'de başlayan ve 10 Kasım tarihine kadar sürecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin gala gecesi İstanbul Osmaniye'de gerçekleşti. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen “3. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali” tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, Türk dünyasından belgesel sinemacıların buluşarak düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Sekiz ülkeden katılım olan festivale Yakın Doğu Üniversitesi de katıldı. Gala gecesinde gösterilen "Türk Ana" belgeseli, sekiz farklı Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Türk ana temalı çekimlerin birleştirilmesi ile oluşturuldu. Sekiz farklı ülkenin kendi bakış açısı ile kadınını ve annesini anlatan belgeselin Kıbrıs bölümünün danışmanlığını Doç. Dr. Fevzi Kasap üstlendi. Projenin yönetmenliğini ve yürütücülüğünü ise Öğretim Görevlisi ve Doktora öğrencisi Zeyde Yalıner Örek ve Ömer Evre yaptı. Belgeselde yer alan Kıbrıs'taki çekimler ise Yakın Doğu Üniversitesi ve Cihangir köyünde gerçekleştirdi.

“Türk Ana” adlı belgesel filmin gösterildiği gala gecesine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Osmaniye Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukanı'nın yanı sıra projeye destek veren üniversite temsilcileri, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, kamu kurum ve kuruluşları, il müdürleri ve belgeselde yer alan 8 Türk anayı canlandıran Türk Cumhuriyetleri'nden anneler ve sanatseverler katıldı.

Festival kapsamında ayrıca her yıl belirlen tema çerçevesinde ortak film projeleri de üretiliyor. Bu yıl “Türk Ana” teması kapsamında sekiz farklı Türk Cumhuriyeti'nin katılımı ile ortak bir belgesel üretildi. Sekiz farklı ülkede çekilen görüntülerden oluşan ortak belgesel, festivalde gösterime sunuldu. “Türk Ana” adlı proje kapsamında sekiz farklı ülke, kendi bakış açısı ile kadınını ve annesini anlattı.