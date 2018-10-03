Türk dünyasından 10 ülke film haftasında bir araya geldi

Türk dünyasından 10 ülke ve 10 film Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası kapsamında İstanbul'da bir araya geldi. Beyoğlu'nda düzenlenen galayla açılışı yapılan film haftası kapsamında 50'den fazla yönetmen, senarist ve yapımcı Türkiye'ye geldi.

Türk Dünyası Sinemacılar Birliği ile Avrasya Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen '2'nci Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası' başladı. Türk dünyasındaki 10 farklı ülkeden, 10 yapımın izleyiciyle buluştuğu programın açılışı, düzenlenen galayla gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Avrasya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Menderes Demir, Türk dünyasının Doğu Türkistan'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsadığına işaret ederek, "Engin bir kültüre sahip olan bir aileyiz. Hepimizin gayesi Türk kültürünü, Türk'ün güzelliklerini sinemacı gözüyle, marifetiyle ortaya koymak ve dünyaya Türk'ün sanatta, sinemada, kültürdeki yerini izah etmektir. Geleneksel hale getireceğimiz bu proje ile Türk dünyasında dilde, kültürde ve sanatta birlik yolunda önemli bir adım attık" dedi.

Demir, etkinliği destekleyen herkese teşekkür ederek, "İnsanlar kültür sanat aracılığıyla kardeşlik duygularını bir adım daha ileriye götürerek, geniş bir aile olan Türk milletinin dilde, fikirde birlik şiarıyla hareket etmesine katkı sağlar. İnşallah bir hafta boyunca 2'nci Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası ve 6 Ekim'de İstanbul Üniversitesi'ndeki 'Türk Dünyası Belgesel Film Festivali' ile İstanbul'da Türk dünyası esintileri estireceğiz." diye konuştu. Açılışa katılan Türkmenistanlı yönetmen, senarist ve oyuncu Hocakulu Narlıyev de Türk dünyası ile ilgili gerçekleştirilen programların başarılı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Türk milletlerinin birbirini tanıması yolunda, sinema en büyük aracılardan biridir. Birbirimizi tanırsak bu sayede aramızdaki kardeşliği, bağları yeniden güçlendiririz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi ‘Kervan 1915' filmi temsil ediyor

Etkinlikte konuşmaların ardından yönetmenliğini İsmail Güneş'in üstlendiği ‘Kervan 1915' adlı film gösterime sunuldu. Türk dünyası arasında dil ve kültür birliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen film haftasının ilki, geçen yıl Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenmişti. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun proje ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen program, 6 Ekim'e kadar devam edecek. Hafta boyunca yayınlanan tüm filmler ücretsiz izlenebilecek. Festival'de Kırgızistan'ı Dağların Kraliçesi, Kazakistan'ı Anneye Giden Yol, Başkordistan'ı Büyük Ayı Eterah, Tataristan'ı Molla, Özbekistan'ı İslam Hoca, Türkmenistan'ı Mankurt, Azerbaycan'ı İntikam Almadan Ölme, Hakasya'yı Avcı, Yakutistan'ı ise Kral Kuşu filmi temsil edecek.