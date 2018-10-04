Türk Edebiyat Vakfı 40'ıncı yılına girdi

Türk Edebiyat Vakfı'nın 40'ıncı yılına katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, vakfın önemini ve İstanbul'un sanatsal, kültürel, tarihi değerini açıkladı.

Türk Edebiyat Vakfı'nın 40. yılına katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, vakfın önemini ve İstanbul'un sanatsal, kültürel, tarihi değerine değindi. Vakfın 40'ıncı yılını bir okur olarak, bir müstefidi olarak, bir öğrencisi olarak tebrik ettiğini söyleyen Dr. Coşkun Yılmaz, "Nice kırk yıllara, hayırla afiyetle ulaşmasını diliyorum. Vakfımızın kurucusu, benimde gazetecilik hayatımın ilk yıllarında kendisiyle mülaki olduğum, söyleşiler yaptığım Ahmet Kabak'lı Hocamızı rahmetle anıyorum. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'a ve o yolda ilerleyen herkese rahmet niyazlarımı ve şükranlarımı iletiyorum. İstanbul hayatın pek çok alanında olduğu gibi, kültür konusunda da Türkiye'nin kalbi. Aslında olması gereken yer kültür sanat etkinlikleri noktasında, dünyanın kalbinin attığı yerlerden de birisinin olması gerekiyor. Bu mümkün değil mi? Mümkün. İstanbul'un tarihi, tarihte üstlenmiş olduğu fonksiyon, bize bunun ipuçlarını, örneklerini ve mümkün olduğunu gösteriyor. İstanbul'un toplumsal tarihine baktığımızda, dünyanın hiçbir şehrinde görmediğimiz; sosyal, dini, kültürel, toplumsal farklılıkların bir arada bulunma başarısını, becerisini, huzurunu, iklimini görmek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un tarihinden bahseden Yılmaz, "İkinci Mahmut döneminde, İstanbul'da tamiri emredilen kiliselerin sayısı yüzlerce. Bugün İstanbul'da yüzü aşkın Ortodoks kilisesi var fakat; bu durum bu bugünün başarısı değil, geçmişten gelen bir mekanizma. Tabiri caizse İstanbul'da 72 milletle, 72 mezhep devletin hukuki teminatı ve korunması altında bir arada barınmışlardır. Çok acil ve olarak hepimize düşen bir sorumluluk var. İstanbul'la ilgili, İstanbul'u dünyaya taşıyacak olan bir kültür politikası perspektifi oluşturmak ve bunu sağlamak. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak geçen yıl ciddi bir adım attık. Bir İstanbul Kültür çalıştayı hazırladık, kitabımızı yayınladık. Merkez olarak bir takım çalışmalar yapma gayretindeyiz. İstanbul'un kültür yönetiminden, on bir on iki ayrı başlıkta raporları çıkardık. Bu bize yeni dönemde aslında İstanbul kültür politikası ve yönetimi konusunda, geçmiş yıllara oranla; o gördüğünüz dağınıklığı, kopukluğu, çok ciddi kaynak israfını inşallah telafi edecek ve tekrarına sebep olmayacak adımların atılmasına zemin oluşturur. İl müdürlüğü olarak geçen sene, bizim kütüphane ve müzelerde düzenlediğimiz kültürel etkinlik 2000'i aşkın civarında. Artan bir katsayıyla gidiyoruz" şeklinde konuştu.