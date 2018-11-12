Türk edebiyatında bir ilk

Türk Edebiyatı Vakfı, Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından biri olan Ömer Seyfettin'in hikayelerini çizgi roman olarak yayımladı.

Son aylarda birbiri ardınca önemli faaliyetlere imza attı. Vakfın yayınlarını çeşitlendirmek için kolları sıvayan yöneticiler, milli hikâyeciliğimizin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin'in hikâyelerini çizgi roman olarak yayımladı. Yazarın çok sevilen “Kaşağı”, “Pembe İncili Kaftan”, “Perili Köşk”, “Kütük”, “İlk Namaz” ve “Forsa” isimli hikâyeleri, sadeleştirilmiş halleri ile okurlara sunuldu.

İlköğretim seviyesindeki çocuklara okuma zevki kazandırma iddiasıyla hazırlanan hikâyeleri yazar ve ressam Yücel Kaya resmetti, metinleri ise hikayeci ve eğitmen Erhan Genç hazırladı. Yayınevi, önümüzdeki günlerde sürpriz projelerle okurlarına yeni kitaplar kazandırmayı hedefliyor.