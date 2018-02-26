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26 Şubat 2018 16:25

Türk Eximbank 1 milyar dolarlık yurt dışı tahvil ihracı planlıyor

Türk Eximbank, 2018 yılında toplam 1 milyar dolar tutarında yurt dışı tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Türk Eximbank 1 milyar dolarlık yurt dışı tahvil ihracı planlıyor

26 Şubat 2018 16:25



Türk Eximbank, ABD piyasalarından fon sağlamak amacıyla yatırımcılar ile görüşmeler yapmak üzere bir araya geldi. Türk Eximbank Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyet ile Amerika’da Citibank koordinatörlüğünde bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Türk Eximbank, ihracatın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin arttırılmasına yönelik olarak 2018 yılında toplam 1 milyar dolar tutarında yurtdışı tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre; ABD’nin New York, Boston ve Los Angeles şehirlerindeki önde gelen ve toplamda 1 trilyon doların üzerinde iş hacmi olan dünya çapında tanınmış varlık yönetim, sigorta ve hedge fonu şirketlerinden oluşan 13 yatırımcı kuruluş ile görüşmeler yapıldı.



Gerçekleştirilen toplantılarda, yatırım piyasalarına yön vererek geçmişte Türk Eximbank tarafından ihraç edilen tahvillere gelen talep ve tahvil fiyatlaması üzerinde önemli etkisi bulunan yatırımcı kuruluşlar ile 2017 yılsonu finansal bilgileri paylaşıldı.




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