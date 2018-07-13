Yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi anlayışını başarıyla sürdüren Türk Eximbank, 9-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyet ile, geçmiş dönemde banka tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya önümüzdeki dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşların bulunduğu Kopenhag ve Viyana’da çeşitli banka ile firmalarla bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmeler kapsamında, 8 önemli yatırımcı kuruluş ile bankanın faaliyetlerine ve güncel finansal verilerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bir banka koordinatörlüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde Genel Müdür Adnan Yıldırım yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcılara zaman içinde piyasalarda ülke priminin azalmasını beklediklerini ifade ederken, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin haklı çıkacağı mesajlarını verdi. Yatırımcıların Türkiye Ekonomisi ile Türk Eximbank’ı yakından takip ettiği ve olumlu beklentilerinin devam ettiği de memnuniyetle değerlendirildiği belirtildi.

Kopenhag’ta yatırımcı toplantılarına ek olarak, Danimarka ihracat destek kuruluşu EKF ile özellikle Danimarka ve Türk işadamlarının ortaklaşa yapacakları işlerin desteklenmesi için bir görüşme gerçekleştirilerek, önümüzdeki aylarda bir işbirliği anlaşmasının imzalanacağı ve iki ülkenin ihracat kuruluşları arasında ilk işbirliği olarak da Kenya’da finanse edilmesi planlanan bir projenin öne çıktığı açıklandı.

Adnan Yıldırım, 2017 yılından bu yana 15 şehirde toplam 81 yabancı yatırımcı ve finansal kuruluşa gerçekleştirmiş olduğu sunumların bir sonraki adımı olarak yabancı yatırımcı kuruluşları Türkiye’ye davet edeceğini ve Türkiye’de sunumlar yapacağını belirtti.