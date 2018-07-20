Türk Eximbank reeskont kredilerinde e-bono uygulaması başlatıyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, e-bono sisteminin uygulamaya girmesiyle reeskont kredisi işlemlerine hız kazandırılacağını ve maliyet tasarrufu sağlanacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) e-bono işlemleri sistemini uygulamaya geçiriyor. Türk Eximbank da Reeskont Kredileri kapsamında aynı gün TCMB ile bu sistemi uygulamaya başlıyor. E-bono Sisteminin uygulamaya girmesiyle Reeskont kredisi işlemlerine hız kazandırılacağını ve maliyet tasarrufu sağlanacağını belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “Türk Eximbank ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde ihracatçılarımıza sağladığı finansman desteklerini artırmak için yoğun bir gayret içerisindedir. İhracata desteğinin yanında, işlemleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla e-dönüşüm uygulamalarına hız vermiştir. Elektronik dönüşüm kapsamında, işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak, işlem maliyetlerini düşürmek, işlem güvenliğini artırmak amaçlarıyla 4 Temmuz 2018’de başlattığımız e-Teminat Mektubu uygulamasından sonra ikinci bir adım olarak e-eono uygulamasına bugün başlıyoruz. Yıl sonunda doğru elektronik dönüşüm sürecinin son adımı olarak e-taahhüt kapama sistemi uygulamasını da hayata geçirecek şekilde hazırlık yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Eximbank olarak bundan böyle en çok talep gören TCMB kaynaklı reeskont kredileri kapsamında TCMB ile aynı anda E-bono uygulamasına geçiliyor” diyen Yıldırım, “Daha önce iki kurum arasında fiziksel ortamda işlem gören kredi evrakı, her iki kurumun sistemlerinin entegrasyonunu sağlanması neticesinde bu günden itibaren elektronik ortama aktarılacak ve hem kredi onayları hem de süreç takibi sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Böylelikle ihracatçı firmalarımız tarafından sunulan ıslak imzalı belgeler saatler içinde değil tek tuşla anında TCMB’ye ulaştırılacak. Daha önce de belirttiğim gibi hem hız kazanmış olacağız hem de operasyonel maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf edeceğiz. Ayrıca, bu uygulama ile belgeler üzerinde her iki taraf için de kontrol kolaylığı sağlanmış olacak. Kredinin TCMB nezdinde hangi aşamada olduğu ise yine online olarak rahatlıkla takip edilebilecek.Geçtiğimiz yıl 10 binin üzerinde işlem hacmi ile 17,5 milyar ABD doları düzeyinde finansman sağlanan reeskont kredilerimizde, bu yılın ilk yarısı itibariyle gerçekleşen işlem sayısı 5 bini geçti. Bu kapsamda yıllık 10 binin üzerinde işlemi daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirebileceğiz” ifadelerini kullandı.

2018 yılı hedeflerine ulaşmak için ihracatın finansmanını artıracak ve işlemleri hızlandıracak bir adım daha atmış olacaklarını ifade edenYıldırım, “İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması için üzerinde çalıştığımız yeni projeleri önümüzdeki dönemde aşama aşama devreye alacağız” şeklinde konuştu.