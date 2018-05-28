Türk-Filistin Kardeşliği İftarı

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Sultangazi Belediyesi, yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan Filistinliler için Türk-Filistin kardeşliği iftarını Ramazan etkinlik alanında düzenledi. Adıyaman, Trabzon, Samsun ve Aksaray hemşehri dernekleri farklı günlerde düzenlenen iftar programlarıyla bir araya geldi.

Kudüs temalı Ramazan etkinlik alanında düzenlenen iftar programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Dünya Filistinliler Kongresi Genel Sekreteri Muhammed El Ensari, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Filistin Dernekler Birliği Başkanı Muhammed Mişeniş ve çok sayıda Filistinli katıldı. Ramazan etkinlik alanında yer alan Kudüs Panoraması, Filistinliler tarafından büyük beğeni topladı. İftar programında Filistin’de yaşayan Müslümanların yaşadığı zorlukların anlatıldığı video gösterildi.

“Misafirler kendilerini adeta bir an Kudüs’te hissediyor”

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Filistinlilerin burada gördükleri manzara onları oldukça etkiliyor. Yapmış olduğumuz Kudüs Panoraması ile hakikaten Kubbet-üs-Sahra’yı buraya taşımışsınız diyorlar. Filistin’deki mücadele ve direniş ruhunu görsel ve yazılı olarak duvarlara kazıdık. Buraya gelen misafirler kendilerini adeta bir an Kudüs’te hissediyor. ’Kudüs kırmızı çizgimizdir’ diyen Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolundan gitmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman, Trabzon, Samsun ve Aksaray hemşehri dernekleri farklı günlerde düzenlenen iftar programlarıyla bir araya geldi.