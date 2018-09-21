Türk firması Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım Fuarı'nda yer alacak

Bürotime fuarda, evde çalışma kültürü için özel olarak tasarladığı Home Office modellerinin lansmanını gerçekleştirecek.

Türk ofis mobilya üreticisi Bürotime, 23- 27 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşecek olan Orgatec Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım Fuarı'na katılacak. Yapılan açıklamaya göre firma, 2018 sloganı ‘culture@work' olarak belirlenen Orgatec Fuarı'na dokuzuncu kez katılmış olacak. Firma, çalışma ortamlarının mekandan bağımsız, kişisel ve özgür alanlar haline dönüşmesini ifade eden ‘Free Flow' konseptiyle yer alacağı fuarda, evde çalışma kültürü için özel olarak tasarladığı Home Office modellerinin lansmanını gerçekleştirecek.

"Geleceğin ofislerini özgürleştiriyoruz"

Bu sene söz konusu fuarda, iş yerlerinde özgürleşebilmeye imkan tanıyan yeni nesil ofis mobilya ürünlerini tanıtacaklarını belirten Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, "Orgatec; ofis mobilyası sektöründeki profesyonelleri bir araya getiren önemli bir platform. Orgatec sayesinde yenilikçi tasarımlarımızı dünya sahnesine sunuyor, yeni iş birlikleri oluşturabilme fırsatı yakalıyoruz. Bu sene fuara, Free Flow konseptiyle; geleceğin çalışma alanlarını daha da özgür kılabilmeyi amaçlayarak geliştirdiğimiz tasarımlarımızla katıldık. Çalışma alanları artık mekanlardan sıyrılarak daha özgür, kişisel ve esnek bir hale bürünüyor. Dünyaya ayak uydurabilmek için değişim, değişim için de özgür düşünce ortamı şart. Orgatec'te lansmanını gerçekleştireceğimiz Home Office konsepti ile, giderek artan evden çalışma kültürüne cevap verecek, özel hayat ile iş hayatı arasındaki dengeyi hedefleyen modeller geliştirdik. Tasarladığımız ürünler ile birlikte üretkenliği en üst noktaya taşımayı hedeflerken çağın tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.