Türk firmasından ‘Yerli Üretim' logosuna destek

Türkiye'nin yüzde 100 yerli markası Billur Tuz, ‘yerli üretim' logosuna destek verdiğini duyurdu. Dün itibariyle zorunlu hale gelen uygulama ile tüm yerli ürünler gibi söz konusu markanın ürünleri de ‘yerli üretim' logosu ile raflarda yerini alıyor.

Dün itibariyle Türkiye'de üretilen ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde kullanımı zorunlu hale gelen 'Yerli Üretim' logosu uygulamasına destek geldi. Ege Denizi'nin saf ve berrak suyundan elde edilen tuzu, Türk damak tadına uygun olarak üreten Türk markası Billur Tuz'un Genel Müdürü Mutlu Mermer, Türkiye'de üretilen ürünlerin, market raflarında yerli üretim logosu ile yer alması konusundaki düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip edeceklerini iletti.

Yerli tuz ile rota yeni pazarlar

Yıllık 250 bin ton üretim kapasitesi ile Türkiye'deki tuz pazarının en önemli yerli oyuncularından olan marka, ürettiği sofralık ve sanayi tuzları ile yurtdışı pazarına da hitap ediyor. İhracat hedefinde vites büyüten şirket, önümüzdeki yıl toplam tuz ihracatındaki payını yüzde 10'dan yüzde 30'a arttırarak ülke ekonomisine de katkıda bulunmayı hedefliyor.