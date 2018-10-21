Türk gazeteci Keşaplı'ya bir ödül daha

Avrupa ve Türk basının yakından tanıdığı gazeteci Dündar Keşaplı, her yıl önemli merkezlerde düzenlenen ve bu yıl 16'ıncısı Roma'da yapılan “Uluslararası Kartaca Ödülü (Premio Internazionale Cartagine)”ne layık görüldü.

Keşaplı, İtalya'daki başarılı kariyerini bir ödülle daha taçlandırdı. Keşaplı, ödüle yılın en başarılı yabancı gazeteci dalında aldı. Keşaplı'nın söz konusu ödülü, İtalya'da yabancı bir gazeteci olarak İtalyan medyasıyla yakın çalışması, tanınırlığı, Türkiye'ye ilişkin gelişmelerde İtalyan medyasının ilk sırada başvurduğu önde gelen isim olması sebebiyle aldığı belirtildi. Gazeteci Keşaplı, ödülünü Roma Belediyesi'nin tarihi ve prestijli Protomoteca Salonu'nda Roma'nın iş, spor, moda sanat ve kültür camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı törenle aldı.

Gecede, Keşaplı'ya ödülünü bu yıl ödüllerin seçimini yapan akademisyenlerden ve üst düzey bürokratlardan oluşan Akademik Senato'nun başkanı Alessandro Della Posta verdi.

Gecede, Keşaplı'nın yanı sıra 50 dalda ödül dağıtıldı. Politika ve Uluslararası ilişkiler dalında Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Ekonomi dalında Prof. Santi Tomasselli, tıp alanında Dr. Marco Morelli, sağlık ve güzellik alanında Dr. Carmen Pisano ödül aldı.

Keşaplı, ödül konuşmasında, “Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Mesleğimi her daim en iyi şekilde yaparak, hizmet ettiğim kurumlara ülke gündemini ilgilendiren başta spor haberleri olmak üzere uluslararası konularda bütün haberleri en doğru biçimde çalıştığım kurumlara aktardım. Bu ödülü bana layık gören jüri üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olan Keşaplı, İtalyan haber kanalları; SKYTG24 ve TGCOM24'te yorumcu gazeteci olarak zaman zaman görev almanın yanı sıra İtalya'nın en önemli radyolarından "RadioItalia60”ta da hafta içi her gün gündemi değerlendiriyor.