Türk genci Harvard’a yüzde 100 burs ile kabul edildi

Hayali Amerika’ya gitmek ve orada eğitim ve kariyerine devam etmek olan 1999 doğumlu Avrupa Yüzme Şampiyonu ve Milli Yüzücü Ümit Can Güreş, Harvard Üniversitesi’nden yüzde yüz burs ile kabul aldı.

Yurtdışı eğitim koçu Tuğrul Gerdan ile yaklaşık iki yıl süren çalışmasının ardından Harvard’dan yüzde yüz burs alarak, Türkiye’nin ilk kabulüne sahip olan Ümit Can Güreş’in hedefleri bunlarla sınırlı değil. Temmuz ayında düzenlenecek olan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda madalya almayı ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hedefleyen Güreş, Harvard’da ekonomi okumayı ve sporla akademiyi bir arada götürmeyi istiyor.