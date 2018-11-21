Türk hakemler, İtalya - ABD maçında VAR uyguladı

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ve ekibi, resmi organizasyonlarında VAR sistemine geçme hazırlıkları yapan UEFA'nın Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini uyguladığı İtalya ile ABD arasındaki özel müsabakayı yönetti.

İtalya ile ABD arasında Belçika'nın Genk şehrinde oynanan hazırlık karşılaşmasında Cüneyt Çakır ve ekibi VAR'ı uyguladı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, müsabakanın 4. hakemi olarak Alper Ulusoy görev aldı. UEFA tarafından Türk hakemlerinin ilk kez VAR ve AVAR olarak atandığı müsabakada, Video Yardımcı Hakem (VAR) Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek oldu.

Cüneyt Çakır, İtalya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada VAR uygulamasına başvurmadı.