Türk Halk Müziği ve folklorunun üstadı Muzaffer Sarısözen vefatının 55. yılında düzenlenen sempozyumda anıldı

yılında İstanbul'da sempozyum düzenlendi.

Derlediği 10.000 civarında eseri ile Türk halk müziğine en büyük miraslardan birini bırakan, yılında İstanbul'da sempozyum düzenlendi.Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ev sahipliğini Sivas Platformu Başkanı, İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkanı sıfatıyla İsmail Erdem yaptı. İstanbul'da yaşayan Sivaslıların da katıldığı sempozyuma İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Sivas İl Kültür Müdür Kadir Pürlü, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, AK Parti eski dönem milletvekili Ekrem Erdem ve Muzaffer Sarısözen'in oğlu Memil Sarısözen de katıldı.

“Kendi özümüzden koparılıyoruz”

Açılış konuşmaları bölümünde salonda bulunanlara seslenen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, kültür yozlaşmasına değindi. Düzenlenen sempozyum ile geçmişle günümüz arasında köprü kurduklarını belirten Erdem konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Yerli ve milli bir anlayışa sahip olarak günümüze kadar eserleri yaşadı. Bundan sonra da yaşatılmasını arzu ediyoruz. Bugünün gençliği farklı bir ekol peşinde koşuyor. Kendi özümüzden, kökenimizden bir nevi koparılıyoruz. Kültürel bir yozlaşmanın eşiğinde yaşarken burada Sarısözen'i anmak, Sarısözen'in eserleriyle buluşmak, geçmişimizle köprü kurmanın bizler adına önemli olduğuna inanıyoruz. Sivas Platformu'nun kuruluşundan bugüne 3. sempozyumu düzenliyoruz.”

Sempozyumun açılışında İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz da söz aldı. Türkülerin ve halk oyunlarının Türk milletini tanımada önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, “Türk halkının slogandan, söylemden uzak, duygusuyla, hissiyle ve hakiki yaşantısıyla nasıl yaşadığını görmek isteyenlerin bakması gereken kaynakların başında türküler gelmektedir. Türkülersiz Türk halkını anlamak mümkün değildir. Aynı şekilde folklorumuza eğilmeden, onun satır aralarını, değişimini, hikayelerini okumadan da milletimizi anlayamayız” dedi.

“Merakla dinleyeceğim”

Muzaffer Sarısözen'in oğlu Memil Sarısözen de kısa bir konuşma yaptı. Sempozyumda bulunmaktan dolayı onur duyduğunu ifade eden Sarısözen, 11 yaşında kaybettiği babası Muzaffer Sarısözen için sempozyumda anlatılacak olanları zevkle ve merakla dinleyeceğini söyledi.