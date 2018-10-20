Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Ruhi Su Avcılar'da anıldı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ruhi Su 2018 Şiir Ödülü'ne Betül Dünder layık görüldü.

Türk halk müziği yorumcusu, besteci ve şair Ruhi Su, Avcılar Belediyesi ve Ruhi Su Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte anıldı. Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleşen anma törenine Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile birlikte sanatçının yakınları, sanat dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda seveni katıldı. Ruhi Su'dan ‘merhaba' adlı şiirle başlayan programda, ünlü sanatçının belgeseli yayınlandı.

“Avcılar halkı sanata ve sanatçıya değer vermektedir”

Anma programında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman sanattan ödün vermemiş, sanatı kurumsallaştırmış, akademikleştirmişti. Onun için bu kadar değerli sanatçılar yetişti. Onun için biz sadece konservatuar ve öğretmenlerin, bu küçük masraf için bile bugün sanatın insanlar için lüks görüldüğü dönemleri yaşarken Avcılar Halkı sanata ve sanatçıya verdiği değerle, yetiştirilmesi gerektiğine de ve yeteneklerin de değerlendirilmesi gerekene olan inancıyla bugün bizlerle birlikte bunu sürdürmekteyiz” dedi.

Ruhi Su Şiir Ödülü'ne Betül Dünder layık görüldü

Bu sene 3'üncüsü düzenlenen Ruhi Su Şiir ödülü de sahibini buldu. Ruhi Su Kültür Derneğinin Türk müziğinin ulu çınarlarından Ruhi Su anısına düzenlediği ‘Ruhi Su 2018 Şiir Ödülününe' Betül Dünder layık görüldü. Anma töreni Ruhi Su Dostlar Korosu'nun, sanatçının eserleri başta olmak üzere farklı eserler seslendirdiği şarkılarla son buldu.