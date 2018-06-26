Türk halkı iş değiştirmeyi sevmiyor

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, haftada 24 saatten fazla çalışan kişilerin iş değiştirme eğilimini ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Randstad Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırma Raporu’ndan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye yüzde 16 oran ile iş değiştirme eğilimi en düşük ülke oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’deki çalışanların yeni bir iş arayışına girmekten çekindikleri anlaşılırken ancak bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebilecekleri açıklandı. Veriler 2018 yılının ikinci çeyreği baz alınarak hazırlandı.

Çalışanların yüzde 82’si iş arkadaşlarıyla sosyal medyadan etkileşim halinde

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği incelemede basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde,2018 yılı itibariyle iş hayatını konu alan 3 bin 197 haber çıkışı tespit edildi. Çalışanların iş arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden etkileşim kurma oranı da dünya genelinde yüzde 61 iken, Türkiye bu ortalamanın çok üstünde yer alarak yüzde 82 seviyelerini buldu. Türk çalışanların yöneticileri ile olan etkileşimi ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Raporda, çalışanların işlerine olan memnuniyet seviyelerine de bakılırken, yüzde 84 ile Meksika işinden en az memnuniyet duyarak listesinin en üstünde yer aldı. Türkiye ise yüzde 75 oranında işinden memnuniyetsiz olurken, Japonya yüzde 50 ile çalışanların işlerinden en az memnun olduğu ülkeler arasında yer aldı. Elde edilen veriler, iş değişiminin en fazla Hindistan’da olduğunu ortaya koyarken, en az Lüksemburg ve Romanya’da gerçekleştiğini tespit etti.

Türkiye’de çalışanların yüzde 88’ininşirket içerisinde farklı yaş gruplarından olan insanların, birbirlerini ve şirketi pozitif yönde etkileyeceğini düşündüğü ortaya çıktı. Türkiye’nin yüzde 88’ini kapsayan bu düşüncenin, globalde çalışanların yüzde 86’sını oluşturduğu saptandı. Bununla birlikte dünyada çalışanların yüzde 85’i farklı yaş grupları ile çalışmanın yaratıcı fikir ve çözümler üretmeyi sağladığını savunurken, Türkiye’de bunu savunanların oranı yüzde 92 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, Türkiye’de kendisiyle aynı yaşta veya kendinden daha büyük yöneticiler ile çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 77 olarak görüldü.