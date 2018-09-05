Türk Hava Yolları, 538 öneriyi ödüllendirdi

152’si 2018’in ilk iki çeyrek dönemine ait olmak üzere 538 proje THY tarafından ödüllendirildi.

Türk Hava Yolları(THY) çalışanlarının projeleriyle dahil olduğu Bireysel Öneri Sistemi’nde 2018’in ilk iki çeyrek dönem birincileri, düzenlenen ödül töreniyle duyuruldu. 2017 yılı başında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi liderliğinde hayata geçen sistem, personelin yenilikçi fikirleriyle kuruma katkı sağlamasını amaçlıyor.

538 projeye ödül

Genel Müdür Bilal Ekşi ve THY yöneticilerinin katılımıyla ilk iki çeyrek dönem birincilerinin açıklandığı törende çarpıcı istatistikler de gün yüzüne çıktı. 152’si 2018’in ilk iki çeyrek dönemine ait olmak üzere 538 proje Türk Hava Yolları tarafından ödüllendirildi.

“Ülkemizin ilerleyişine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz”

Bireysel Öneri Sistemi ödül töreninde çeyrek dönem birincilerini açıklayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, gayretlerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür ettiği konuşmasını “Türk Hava Yolları olarak ülkemizin en değerli markasıyız. Türkiye’nin en büyük ailelerinden biriyiz. Ülkemizin sağlam adımlarla 2023’e ve 2071’e ilerleyişine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz. Bugüne kadar 14 binin üzerinde proje girişi yapıldı. Hayata geçen öneriler, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki gücümüzü daha da artıracak. Dünyanın en çok ülkesine uçarken sizinle çok daha güçlüyüz” sözleriyle tamamladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, proje sunumlarının ardından çeyrek dönem birincisi seçilen katılımcılara ödüllerini takdim etti.

14 binin üzerinde yenilikçi fikir öneri yapıldı

Türk Hava Yolları çalışanlarının kuruma katkı sağlayacak projelerini Bireysel Öneri Sistemi’ne yüklemelerinin ardından yöneticilerin oylarıyla ilerleyen süreçte seçilen öneriler hayata geçiriliyor. Bir buçuk yılını tamamlayan Bireysel Öneri Sistemi’ne bugüne kadar 14 binden fazla öneri girişi yapıldı. Sağlanan finansal faydanın 204 milyon Türk Lirası’nı aştığı sistemin toplam getirisinin, süreci devam eden projelerin tamamlanmasıyla katlanması bekleniyor. Bireysel Öneri Sistemi, Türk Hava Yolları çalışanlarının yüksek ilgisiyle kurum için katma değer üretmeye devam ediyor.