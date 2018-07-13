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13 Temmuz 2018 15:44

Türk Hava Yolları, ilk A321neo uçağını filoya dahil etti

Türk Hava Yolları’nın(THY) Avrupalı uçak üreticisi Airbus’tan sipariş ettiği Cabin Flex konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağını filosuna dahil etti.

Türk Hava Yolları, ilk A321neo uçağını filoya dahil etti

13 Temmuz 2018 15:44

A320 ailesinin en büyük üyesi olan A321neo, yüzde 15 oranında da yakıt tasarrufu sağlayacak.


Türk Hava Yolları(THY), Cabin Flex konfigürasyonuna sahip ilk A321neo uçağını bugün Airbus’tan teslim aldı. Test işlemlerinin tamamlanmasının ardından Almanya’nın Hamburg şehrinden havalanan uçak, öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Başarılı A320 ailesine eklenen bu son versiyon uçak, gövdeye yapılan modifikasyonlar ile kabin konfigürasyonunda esneklik sunarak, yoğun koltuk dizilimli konfigürasyonda maksimum 244 yolcuya kadar taşıma kapasitesi sağlıyor. Türk Hava Yolları’nın bu uçağı ise, 2013 yılında verilen 92 adetlik siparişin ilki olup, 20 business ve 162 ekonomi sınıfı olmak üzere 182 koltuk içeriyor. Söz konusu siparişlerden 52 adedi de, 16 business ve 174 ekonomi sınıfı olmak üzere 190 koltuklu olarak teslim alınacak. Filoya dahil edilen ilk A321neo, Türk Hava Yolları filosundaki ilk internet sistemi takılı dar gövde uçak olma özelliği ile de önem taşıyor.


Artan uçuş kapasitesine vurgu


Teslime ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı; “2023 hedeflerine ulaşmamızda en önemli bileşenlerden birini elbette ki yeterli ve genç bir filonun tesisi oluşturuyor. Bu gerçekten hareketle, özellikle de son birkaç yılda verdiğimiz büyük ölçekli uçak siparişleri ile süreklilikle genişlettiğimiz uçuş ağımızı destekleyen, oldukça kapsamlı bir filo kapasitesini dünyanın dört bir yanındaki yolcularımızın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Ve bu bağlamda da, A320 ailesinin en yeni üyesi A321neo’yu dünyanın en genç filolarından biri olan filomuza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.


Yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlıyor


A321neo, bir önceki modeli A321 ile kıyaslandığında en belirgin değişiklik arka bölümde ve yolcu kapısında görülüyor. A321 konfigürasyonunda kanadın ön tarafında bulunan yolcu kapılarının kaldırıldığı A321neo’da, acil çıkış kapılarına gövde ortasında, kanat üstünde yer veriliyor. Bugün opsiyon olarak sunulan Cabin Flex konfgürasyonlu A321neo’nun, 2020 yılına doğru tüm A321neo’lar için standart teşkil etmesi planlanıyor. Bugüne kadar aldığı bin 900’ün üzerinde sipariş ile Airbus A321neo, ilk günden bu yana A321 CEO uçaklarına göre en az yüzde 15 yakıt tasarrufu sunuyor. A321neo ayrıca, nitrojen oksit emisyonunun, otorite standartlarının yaklaşık yüzde 50’sine düşürülmesini, gürültü değerinin de yaklaşık yüzde 75 azaltılmasını sağladığı için çevre dostu konsepte sahip bir uçak tipi olarak da ön plana çıkıyor.




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