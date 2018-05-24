Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde 71. Filo mezuniyet töreni yapıldı

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 24 akademi mezunu, Türk Hava Yolları uçuş filosuna ikinci pilot olarak katıldı. Mezunlar, gerekli tip eğitimlerinin ardından Türk Hava Yolları’nda göreve başlayacak.

Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nin yeni mezunları Aydın Çıldır’daki törende brövelerini taktı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin katılımıyla düzenlenen törenin ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 24 akademi mezunu, Türk Hava Yolları uçuş filosuna ikinci pilot olarak katıldı. Mezunlar, gerekli tip eğitimlerinin ardından Türk Hava Yolları’nda göreve başlayacak.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi törende yaptığı konuşmada Türk Hava Yolları’nın 2023 hedeflerine vurgu yaparak büyümenin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Pilot adaylarına seslenen Bilal Ekşi, “Ortaklığımız, İstanbul Yeni Havalimanı’yla birlikte hedeflerine çok daha yaklaşmış olacak. Filomuzu ihtiyaçlarımıza cevap verecek yeni uçaklarla güçlendiriyoruz. Bayrağımızı gururla gökyüzünde dalgalandıracak olan sizlerin başarıları Ortaklığımız için çok kıymetli. Uluslararası standartlara sahip eğitiminizi tamamlayarak dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları’nın bir parçası olduğunuz için sizleri kutlarım” dedi.

Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Genel Müdürü Sunay Karamık, Uçuş İşletme Başkanı Kpt. Mehmet Kadaifçiler, Uçuş Eğitim Başkanı Kpt. Aykut Alpa, Uçuş Akademisi Müdürü Kpt. Yusuf Tuzcu’nun da katılım sağladığı törende mezun ailelerinin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi Kuruluşundan bugüne kadar 530 pilot adayı yetiştirilip mezun etti. Mezunlar Türk Hava Yolları A.O. uçuş filosuna İkinci Pilot olarak katıldı. THY, bugün de 24 pilot adayı mezun ederek toplam mezun sayısını 554’e çıkardı.

Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi, Türk Hava Yolları’nın pilot ihtiyacını karşılamak üzere 2005 yılında kuruldu. 3 uçuş öğretmeni ve 2 tek motorlu uçak ile kurulan akademi, bugün 28 uçuş öğretmeni, 19 tek motorlu ve 8 çift motorlu olmak üzere toplamda 27 uçak ile eğitimlerini sürdürüyor.