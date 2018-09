Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı: “Yeni havalimanı bizim hedeflerimize hizmet verecek"

İlker Aycı Türkiye'de turizmin büyüdüğünü ve 40 milyonun üzerinde turist çekeceğini düşündüklerini belirterek, “Akıllı havalimanı bizim hedeflerimize hizmet verecek. İstanbul'da zaten bir merkez, 1 saatlik uçuş mesafesiyle 66 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Coğrafi ve konum açısından muazzam bir noktadayız. Yeni havalimanında Türkiye'nin uzun vadeli turizm hedeflerinde de ülkenin finansal iş merkezi olma konusundaki hedeflerine de hizmet vereceğiz. Kültürel alışveriş açısında da aynı zamanda erişilebilirlik açısından İstanbul en önemli destinasyonlardan birisi olacaktır” dedi.

Türk Hava Yolları, kurumsal müşterileri için özel tasarladığı ayrıcalıklı programı “Turkish Airlines Corporate Club” kapsamında, 17-18 Eylül 2018 tarihlerinde Global Business Travel Association- GBTA'nin iş birliğinde düzenlenen Turkish Airlines Corporate Club Conference'a ev sahipliği yaptı. Dünya genelindeki sektör liderlerinin bir araya gelerek, iş seyahatinin geleceğini tartıştığı uluslararası bir etkinlik olan konferans yılda bir kez düzenleniyor. Bu yıl 71 ülkeden 900 davetlinin katılım gösterdiği konferans, “Futuretainment” kitabının çok satan yazarı ve açılış konuşmacısı olan Mike Walsh'un ya da diğer bilinen adıyla “CEO of Tomorrow”un (Geleceğin CEO'su) yanı sıra küresel iş seyahati sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul'da ağırladı. “Building for the Future- Geleceğe Hazırlık' ana temasına sahip bu yılki konferansın başlangıç oturumu, BBC spikeri Aaron Heslehurst'ın İlker Aycı ile gerçekleştirdiği söyleşiye sahne oldu.

“Giderimiz de gelirimiz de döviz cinsindendir”

Konferansta soruları yanıtlayan İlker Aycı, kurdaki artış ile alakalı sorulan soruya, “Bu çalkantılı ve dalgalanmalı döviz kurunun yönetimi aslında karşı karşıya kaldığımız büyük bir zorluktu. Deneyimimiz sayesinde bunu üstesinden geldik ama bizim için çok açık ve net bir durum var. Zamanlar çetinse, sizde çetin hareket etmek zorundasınız. Burada dişli olmak istiyorsanız, beklenmediği bekleyebilmelisiniz. Hava güneşliyken de bütün önlemlerinizi almalısınız. Yağmur başladığında da hazır olmalısınız, yağmur varken önlem almaya çalışıyorsanız o olmaz, işe yaramaz. Dolayısıyla çok şükür THY küresel bir şirket ve evet gelirimizin büyük bir kısmı döviz kurundan etkileniyor. Ancak gelirlerimizin büyük bir kısmı da döviz cinsindendir. O yüzden bunu ‘hedge' edebilmiş durumdayız. Finansal açıdan çok sağlam bir şirketiz ve aynı zamanda bir anda şirketimizi de emniyetli alanda tutuyoruz ve küresel bir ağı muhafaza ediyoruz” dedi.

“Hizmet kalitemizi korumalı ve muhafaza etmeliyiz”

İlker Aycı, “Uçak konfigürasyon planlamasını da en iyi şekilde yapıyorlar. Bu unsurlar birbiriyle eşleştiği zaman, planlamanın 3 dayanağı yolunda gittiği zaman hem karlıdır demektir. Yük faktörü 80.4 oranındaydı, bu da tüm zamanların rekorudur. THY'nin sektörel tarihinde hem yolcularımız hem de ekibimiz sayesindedir. En çok ülkeye biz uçuyoruz dedik ya bu bir unvandır. Bizim için çok önemli ve aslında bu bir şereftir. Bu unvana sahip olmak ve bunu koruyabilmek, yatırım yapmak ve diğer havayollarından daha çok destinasyona uçabiliyor olmak bizi çok gururlandırıyor. Özverili çalışıyoruz, doğru hesapları ve tahminleri yapmaya çalışıyoruz bu aslında kolay değil. Gerçekten yönetim kurulundaki o 9 dişli kişiyi ikna etmek kolay değil. Halka açık bir şirket olduğumuz için hissedarları da ikna etmek kolay değil. THY yeni bir destinasyon açarken bunlara da dikkat etmeli. Bizim hizmet kalitemiz zaten dünya çapında ödüllüdür. Bunu korumak ve muhafaza etmek için yeni destinasyonlarda küresel olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye 40 milyonun üzerinde turist çekecek”

Aycı, “Türkiye turizmi büyüyor ve 40 milyonun üzerinde turist çekeceği düşünülüyor. Bu ziyaretçilerin yüzde 70'i de THY tarafından taşınacak. Biz bundan gurur duyuyoruz. Zaten biz yolcu sayılarımızı da revize ettik. 74 değil, 75 milyon olacak, o yüzden daha fazla uçağa ve en iyilerine ihtiyacımız var. Çünkü yolcularımız en iyi hizmet kalitesini hak ediyorlar. Bizim sektörümüz ‘Formula 1' yarışları gibi yani her zaman için en iyi pozisyonda olmanız ve bunu muhafaza etmeniz ve sektörün değişen dinamiklerini anlamamız lazım. Herkesin beklentisi değişiyor ve sizde buna hazır olmalısınız ki 1 adım önce olun. Aynı zamanda çeşitli ve akıllı kararlar vermeniz lazım ki hızlı olalım” diye konuştu.

“Teslimatlar gerçekleşince 400 uçaklık filomuz olacak”

İlker Aycı, "2016'da çalkantılı bir yıl yaşadık. Bu yüzden 1 yıl ertelemek durumunda kaldık. Uçak teslimatlarında da gecikme oldu. Ama tutturduk ve önümüzdeki 5 yılın teslimatları zamanında gerçekleşecek. Filomuz da bununla birlikte uçağımız 60 geniş gövdeli ve artı 3 kargo uçağımızla beraber 400 uçaklık filomuz dünyadaki en büyük ve genç filo olacak. Kağıt üzerinde muhteşem olabilirsiniz ancak bunu mükemmel bir şekilde uygulamaya dökemezseniz, çözüm ortağı değilseniz olmaz. Havadan kaynaklanan zorluklar olacak bunun yanı sıra yine de faaliyetlerinizi etkileyen faktörlere rağmen göstereceğiniz mücadele temel önem taşıyor. THY'nin başarısı da budur. 20 yıl önce THY belki diyorsunuz ama şimdi ve gelecekte ne olacak? Şu anki fark bu. THY'nin öyküsü olağanüstü bir öyküdür” şeklinde konuştu.

“Akıllı havalimanı bizim hedeflerimize hizmet verecek”

Aycı, "Her zaman nicelik, kapasite değildir. Atatürk Havalimanı'nda kapasite zorluklarımız var evet ama Yeni Havalimanı tamamlandığında benim için bir şey önemlidir. O da hizmet kalitemi artırabilmek için bu merkez benim için muhteşem midir sorusudur. Bu havalimanı bizim kalite hedeflerimize yanıt verecek mi. Bizler ve yolcularımız arasında daha iyi bağlantı kurabilecek miyiz. Bu THY'de kalite ve nitelik, nicelikten daha önemlidir. Akıllı havalimanı bizim hedeflerimize hizmet verecek. İstanbul'da zaten bir merkez, 1 saatlik uçuş mesafesiyle 66 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Coğrafi ve konum açısından muazzam bir noktadayız. Yeni havalimanında Türkiye'nin uzun vadeli turizm hedeflerinde de ülkenin finansal iş merkezi olma konusundaki hedeflerine de hizmet vereceğiz. Kültürel alışveriş açısında da aynı zamanda erişilebilirlik açısından İstanbul en önemli destinasyonlardan birisi olacaktır. THY bu ışık altında kaliteye, nitelik ve nicelikten daha fazla yatırım yapacaktır. Her şeyin kalitesini de artıracağız. Tüm bunları tek bir havalimanında sunacağız” ifadelerini kullandı.