Türk Hava Yolları’ndan dev ortaklık

Yapılan ortaklıkla birlikte 5 yılda toplam 2 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Yeni İstanbul Havalimanı’nın açılışı öncesi ‘global ekspres taşımacılık’ sektöründe taşları yerinden oynatacak bir işbirliği anlaşması yapıldı. Türk Hava Yolları’nın kargo taşımacılığında Türkiye’yi tüm dünyada başarıyla temsil eden hava kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air’in hayata geçireceği yeni ortaklığın duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantısı ve imza töreni bugün İstanbul’da gerçekleşti.

Dünyada geniş bir yankı uyandıracak olan ortaklığın imza törenine; Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, ZTO Express Başkanı Mei Song Lai ve PAL Air Ltd.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau ile birlikte geniş bir davetli topluluğu katıldı.

“Turkish Cargo dünyada ilk 8 içerisinde”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, kargoda da dünyanın zirvesinde olmak istediklerini belirterek, “Türk Hava Yolları Kargo özellikle son 3 yıl içerisinde 6 uçaktan 18 uçağa geldi ve dünya sıralamasında da ilk 10’da yokken bugün yeni açıklanan endekse göre ilk 8’e girdik. Yeter mi, yetmez. Dünyada 2023’e kadar ilk 5’i önce hedef koyduk ama ben inanıyorum ki bu ortaklıklarla beraber bu sinerjiyle biz artık buradan ilk 3’e gireceğiz. Dünyanın zirvesinde kargoda da olmak istiyoruz. Yepyeni birer adım atarak, yepyeni bir şirket kurarak birlikte dünya ekspres kargo pazarına THY entegratörlüğünde ve bunun arkasında da gerek Hong Konglu PAL’in ve Çin’in dev şirketi ZTO’nun olmasıyla birlikte muhteşem bir ortaklık gerçekleşecek” dedi.

“Turkish Cargo ilk 5 ayda yüzde 30 büyüdü”

Yeni İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte THY’nin dünya havacılığında ve havayolu kargo taşımacılığında çok büyük bir rol oynayacağının altını çizen İlker Aycı, şirketin 2023 yılı hedeflerinden de bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

“Kargodaki büyümemizde yüzde 30 oldu bu ilk 5 ayda. Yani çift haneli büyüyoruz kargoda ama yüzde 30 büyüdük ilk 5 ayda. Tabi 545 bin ton taşıdık bu arada. Şunu söylemek istiyorum; dünyada özellikle bu yıl 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanımız ile birlikte ülkemiz dünya havacılığında artık çok daha büyük bir rol oynayacak. Bizler de THY olarak bu yatırım sayesinde İstanbul’un stratejik konumunu çok daha etkin kullanmaya başlayarak Asya-Pasifik bölgesinin büyüyen pazarlarında da daha fazla söz sahibi olacağız.

Proje başlangıcından bu yana akıllı bir tesis olarak tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı yer vereceği ileri teknoloji ve yeniliklerle havayolu yolcuları başlı başına bir deneyim olurken kargoda da, yük taşımacılığında da önemli bir merkez haline İstanbul’umuzu getirecek. Yeni Havalimanı’nda Turkish Cargo, geniş kargo uçağına yanaşma imkanı sağlayan tam otomasyonlu akıllı terminaliyle ilk aşamada 2 milyon tonluk bir kapasiteyle hizmet verecek. Tabi çok kısa sürede bunu 2023’e kadar 4 milyon tona çıkaracağız ve dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo şirketlerinden birisi olan Turkish Cargo, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan en fazla yararlanan paydaşlardan şüphesiz bir tanesi olacaktır.”

“2023 hedefimiz dünyanın en büyük 5 havayolu kargo şirketinden biri olmak”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Turkish Kargo’nun kısa süre içerisinde dünyada en çok noktaya giden kargo şirketi unvanını da elde edeceğini belirterek, “Sektörünün zirvesini hedefleyen Turkish Cargo 2017 yılında ilk kez bir milyon tonun üzerine çıkma onurunu yaşadı. 1.3 milyar dolarlık da bir ciro elde etti. 2018’de ise artık 1,35 milyon ton taşıma ve 1,5 milyar dolar rakamını aşma olarak hedefimizi ifade edeyim. Yüksek büyüme hızımızla da Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 hedefimiz dünyanın en büyük 5 havayolu kargo şirketinden biri olmak. Bu ortaklıklarla daha emin adımlarla geleceğe doğru yürüyoruz. Dünyada en çok noktaya uçan havayolu şirketi olan THY, 121 ülkedeki 303 destinasyona ulaşan uçuş ağına ek olarak 18 kargo uçağıyla da 85 destinasyona doğrudan sefer düzenleyen Turkish Cargo şuanda dünyada 8’inci sırada ve çok kısa bir süre sonra da dünyaya en çok noktaya giden kargo şirketi de oluyor. Kısa bir süre bunu da size ilan edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Küresel e-ticaret sektöründe söz sahibi olmak istiyoruz”

Kapıdan kapıya hizmetiyle küresel e-ticaret pazarına odaklandıklarını kaydeden Aycı, “Çin’in en iyi ve en büyük kargo ekspres şirketi ZTO uzun süredir kargo alanında ortaklık yaptığımız Hong Konglu PAL Air ile birlikte yeni zirvelere ulaşmak istiyoruz. Küresel e-ticaret sektöründe söz sahibi olmak istiyoruz. THY, ZTO ekspres ile PAL Air Limited olarak imzaladığımız mutabakat zaptıyla artık kapıdan kapıya hizmetle özellikle küresel e-ticaret pazarına odaklanıyoruz. Artık sadece havalimanından havalimanına taşımacılık değil bunun üzerine kapıdan kapıya teslimatı da içeren bir hizmet ağını, değer zincirindeki diğer taraflara doğru ilerleyerek daha da güçlü ve entegre bir rekabet gücüne kavuşacağız” diye konuştu.

“Kargo taşıma süresi 4 güne kadar inecek”

Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla birlikte kargolardaki bekleme süresinin de ciddi anlamda kısalacağını söyleyen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, sürenin ilk etapta 4 güne kadar inebileceğini belirtti. Aycı önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 milyar dolar gelir hedeflediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“5 yılda toplam 2 milyar dolar gelir hedefimiz var. Tabi bu söz konusu ortak girişim ve İstanbul Yeni Havalimanı, e-ticaret ürünlerinin küresel çaptaki dolaşımı dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize en üst düzeyde hizmeti verebilme imkanını bize verecek ve yeni kuracağımız Hong Kong merkezli ortak global ekspres şirketimizin hizmetleri arasında kapıdan kapıya lojistik faaliyetleri, toplama, taşıma, adresten alma, dağıtım, uluslar arası taşıma, depolama ve son noktaya kadar taşıma yer alacak. Aynı zamanda gerektiği durumlarda depo yönetimi, sipariş ve tedarik yönetimi hizmetlerini de beraberinde sunacağız. Türkiye’deki iç pazarla ilgili henüz değerlendirmelerimiz tamamlamış değiliz o nedenle stratejik olarak bunu açıklamam mümkün değil ama şunu söyleyeyim ekspres kargoyla ilgili zamanların süratlenmesi hususunda da bu kargo yararlı olacaktır. Süreyi 4 güne indirebiliyoruz. 40 günden 4 güne başta inmek iyi mi? 40 gün yerine 4 günde teslimat iyi mi?”

ZTO Express Başkanı Mei Song Lai ve PAL Air Ltd.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau da birer konuşma yaparak imzalayacakları ortaklık anlaşmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Yeni kurulacak, Hong Kong merkezli ortak global ekspres şirketinin hizmetleri arasında, kapıdan kapıya lojistik faaliyetleri; toplama, taşıma, adresten alma ve dağıtım, navlun taşıma, çapraz sevkiyat ve son noktaya kadar taşıma yer alacak. Şirket aynı zamanda gerektiği durumlarda depo yönetimi, sipariş ve tedarik zinciri yönetimi hizmetleri de sunacak.

Alibaba Group ortakları arasında

Günde 28 milyon parsiyel kargoya ek olarak, Çin’in genelinde en geniş çaplı ekspres teslimat ağına sahip olan ZTO, dünyada en fazla gönderi/parsel taşıyan ekspres firması. Bugün uluslararası e-ticaret firmalarının en büyüklerinden biri olan Alibaba Group da yakın zamanda, 1,38 milyar ABD Doları yatırım ile ZTO Express firmasının yüzde 10’luk payını satın alarak ortağı olacağını ve bu işlemin Haziran 2018 içerisinde tamamlanacağını duyurmuştu. Bu planlamanın icraata geçmesi akabinde Alibaba da ZTO’nun ortakları arasındaki yerini alıyor olacak. PAL Air Ltd. ise Hong Kong, Çin, Tayland, Vietnam, Hindistan ve ABD’de kapıdan kapıya ekspres kurye operasyonlarının da dahil olduğu geniş bir ağa sahip.

121 ülkede 300’ün üzerinde destinasyona uçarak, uçulan uluslararası nokta ve ülke bağlamında dünyanın en geniş havayolu ağını işleten Türk Hava Yolları, bu yeni ortaklıkla birlikte iş kapsamını genişletecek ve kapıdan kapıya teslim taşımacılığa kadar uçtan uca hizmet sunabilecek. ZTO ve PAL Air Ltd. ise pazar odaklarını yerel Çin’den çıkartıp, Türk Hava Yolları’nın dünya çapındaki operasyonlarından ve kapsamlı ağ kapasitesinden istifade ederek, global pazarlara genişletmiş olabilecekler.