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30 Haziran 2017 12:12

Türk Hava Yolları’ndan finansal kiralama anlaşması

Türk Hava Yolları Çin merkezli CMB Leasing ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı.

Türk Hava Yolları’ndan finansal kiralama anlaşması

30 Haziran 2017 12:12

İmzalanan sözleşme ile Türk Hava Yolları filosuna Boeing 777-300ER tipi uçak katıldı.


Türk Hava Yolları, uçuş ağı ile birlikte uçak filosunu da geliştirme kapsamda havayolu şirketlerine finansal kiralama, operasyonel kiralama, finansal danışmanlık, varlık yönetimi gibi birçok alanda hizmet vermekte olan Çin merkezli CMB Leasing ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı. Yapılan açıklamada, imzalanan sözleşme ile Türk Hava Yolları filosuna katılan Boeing 777-300ER tipi uçak 2017 yılı içerisinde Türk Hava Yolları filosunda finansmanını CMB Leasing’in sağladığı sekizinci uçak oldu.


Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında imzalanan sözleşmeye Türk Hava Yolları Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Şeker, Finansman Başkanı Ayşegül Denli, CMB Leasing Genel Müdür Yardımcısı Zhu Xi, Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Huang Bo katıldı.




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